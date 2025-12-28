Betreuung in Calw: Neue Gesichter in der Sozialarbeit

Mit Louis Völler hat das Jugendhaus-Team in Calw ein neues Mitglied. Sebastian Werner übernimmt die Sozialarbeit an der Seeäckerschule, Angela Fielsch am Maria-von-Linden-Gymnasium.
Im März verstarb der Schulsozialarbeiter des Maria-von-Linden-Gymnasiums (MvLG) und der Seeäckerschule, Markus Nack, überraschend. Sowohl für die Schüler als auch für Nacks Kollegen war das ein großer Schock. Doch neben der Trauer musste das von der Waldhaus gGmbH getragene Stadtjugendreferat noch eine andere Aufgabe bewältigen: Geeignete Nachfolger finden. Das ist nun gelungen, wie Stadtjugendreferent André Weiß mitteilte.