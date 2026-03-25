Betreuung in Blumberg: Für Kindergärten soll ein Masterplan erarbeitet werden

Die Stadtverwaltung legte in der Sitzung des Gemeinderats die Kindergartenbedarfsplanung bis 2028 vor. Es wurde an Lösungen zur möglichst optimalen Belegung gearbeitet.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Fortschreibung der von der verantwortlichen Sachbearbeiterin Daniela Harnest vorgestellten Kindergartenbedarfsplanung von 2025 bis 2028 zur Kenntnis genommen. Für die Schaffung einer sieben- bis achtgruppigen Kindergartenstätte/eines Familienzentrums wird die Verwaltung beauftragt, einen mittelfristigen Masterplan weiter voranzutreiben.

Zur Diskussion steht die Aufgabe des Gebäudes Sophie-Scholl-Kindergarten inklusive Außenstelle mit aktuell vier Gruppen sowie das Gebäude Kita Stadtzwerge im Stadtzentrum mit momentan zwei Gruppen. Für den Lösungsansatz soll ein Neubau oder die Schaffung neuer Räume inklusive eines Turnraums in der Kernstadt ins Auge gefasst werden.

Aufgrund sinkender Geburtenzahlen ist in den kommenden Jahren mit verminderten Krippenplatzanmeldungen zu rechnen. Ab Januar 2027 wird für den Altersbereich bis drei Jahre für die Kita Stadtzwerge, die evangelische Kita und den Kindergarten Riedböhringen statt mit 33 nur noch mit 20 Kindern gerechnet. Aktuell können alle Anmeldungen untergebracht werden, für den Zeitraum Januar bis Juli 2027 sind noch 13 Plätze verfügbar.

Im vergangenen Jahr fand eine Führung im altgedienten Sophie-Scholl Kindergarten statt. Von links: Kerstin Metz, Daniela Harnest, Janette Vetter und Nicole Schautzgy. Foto: Hans Herrmann

In Gesprächen mit Eltern war zu erkennen, dass die Kosten eines diesbezüglichen Krippenplatzes sehr belastend sind und es sich in Blumberg viele Familien nicht leisten können, ihre Kinder in einer Krippe unterzubringen, stellte Daniela Harnest klar. Viele Mütter nehmen ihre Arbeitstätigkeit erst nach dem dritten Geburtstag der Kinder wieder auf, da sich eine Anstellung bis zu diesem Zeitpunkt nicht lohnt. „Wir können deshalb aktuell davon ausgehen, dass die Anzahl an Krippenplätzen für den Bedarf der Blumberg-Eltern zumindest in den nächsten Jahren ausreicht“, so Daniela Harnest.

Acht Plätze fehlen

Nach aktuellen Anmeldezahlen fehlen im Altersbereich von drei bis sechs Jahren in der Kernstadt acht Plätze. In der Gesamtheit der Kindergärten in den Ortsteilen sind dort noch zumindest zwei Plätze für 2026/27 frei. In der Kernstadt wurden 71 neue Anmeldungen und in den Einrichtungen der Ortsteile 40 Anmeldungen registriert. Nach Überprüfungen werden insgesamt elf fehlende Anmeldungen von erfassten Kindern in dieser Altersklasse festgestellt. Nach Beobachtung von Daniela Harnest werden dies oft erst nach dem vierten oder fünften Lebensjahr angemeldet oder die Anmeldefrist wird verpasst.

Unsere Empfehlung für Sie Kinder in Blumberg Hier entstehen 25 neue Betreuungsplätze Was innerhalb der dreimonatigen Bauzeit mit der neuen Außenstelle des Sophie-Scholl-Kindergartens gestaltet wurde, kann sich sehen lassen und ist mit 25 neuen Plätzen eine Bereicherung der Blumberger Kinderbetreuung.

Nach einem Masterplan sollen langfristige Lösungen realisiert werden. Aufgrund von Zuzügen in Neubaugebieten könnten nach Meinung der Verwaltung die Geburtenraten wieder steigen. Mittelfristig sollte unbedingt ein Ersatz für den in die Jahre gekommenen Sophie-Scholl-Kindergarten gefunden werden. Aufgrund des Fachkräftemangels wären eine Konzentration und Zusammenlegung dringendst vonnöten. So könnten nach den städtischen Ausführungen die Personalausfälle besser kompensiert werden. Aufgrund der unbefriedigenden Raumsituation wird beim bestehenden Personal zunehmende Unzufriedenheit festgestellt. Durch Zusammenlegung von Standorten würde auch für die Kindergartenleitung, wo von Janette Vetter aktuell gleich zwei Standorte geführt werden, für alle den Arbeitsalltag erleichtert werden. Dass Synergieeffekte erreicht werden können, war in dieser akribisch dargestellten Dokumentation ein weiteres Argument.

Blick in die Statistik

Geburten

Die Geburtenstatistik für Blumberg und die Ortsteile weist für das Jahr 2025 einen enormen Abstieg auf nur noch 63 Neugeborene aus. Im Jahr 2024 waren es noch 96. Rekorde wurden in den Jahren von 2017 bis 2020 verbucht: 112, 106, 100 und 109 frischgeborene Kinder waren damals die stolze Bilanz. Dass in wirtschaftlich unsicheren Zeiten die Geburtenzahlen enorm sinken, wird durch diese Vergleichszahlen deutlich.