Betreuung in Blumberg: Für Kindergärten soll ein Masterplan erarbeitet werden

Die Stadtverwaltung legte in der Sitzung des Gemeinderats die Kindergartenbedarfsplanung bis 2028 vor. Es wurde an Lösungen zur möglichst optimalen Belegung gearbeitet.
In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Fortschreibung der von der verantwortlichen Sachbearbeiterin Daniela Harnest vorgestellten Kindergartenbedarfsplanung von 2025 bis 2028 zur Kenntnis genommen. Für die Schaffung einer sieben- bis achtgruppigen Kindergartenstätte/eines Familienzentrums wird die Verwaltung beauftragt, einen mittelfristigen Masterplan weiter voranzutreiben.