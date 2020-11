Betreuung in Balingen Kita Pestalozziweg wird deutlich erweitert

Entscheidung des Gemeinderats steht noch aus

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist in Frommern quasi die Verdoppelung der Kapazitäten in der Kindertagesstätte Pestalozziweg vorgesehen. Der Technische Ausschuss diskutiert über die Pläne in der Sitzung am Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle; der Gemeinderat entscheidet darüber Ende des Monats.