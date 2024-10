Betreuung in Bad Teinach-Zavelstein: Unerwartetes Geschenk für Kindergarten in Sommenhardt

Unerwartetes Geschenk für Kindergarten in Sommenhardt

Betreuung in Bad Teinach-Zavelstein

1 Im alten Rathaus in Sommenhardt ist der Kindergarten untergebracht. Er ist nach der grundlegenden Sanierung inzwischen ein Schmuckstück im Ort. Foto: Thomas Fritsch

Für die Kinderbetreuung geben die Städte und Gemeinden viel Geld aus. So hat die Stadt Bad Teinach-Zavelstein den Kindergarten in Sommenhardt zu einem Schmuckstück gemacht. Das hatte seinen Preis. Doch jetzt flatterte erfreuliche Post ins Rathaus.









Die Sanierung des Kindergartens im alten Rathaus in Sommenhardt kostete der Stadt Bad Teinach-Zavelstein rund 2,2 Millionen Euro. Während der Bauarbeiten wurden die Kinder rund ein Jahr in Containern betreut. Im September hat die Kommune das Schmuckstück feierlich eingeweiht. Die Kinder zogen in das sanierte Gebäude um.