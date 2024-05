Betreuung in Bad Herrenalb

1 Im Kinderhaus Regenbogen in Bad Herrenalb werden in der Kurstadt die meisten Kinder betreut. Foto: Kugel

Der Gemeinderat von Bad Herrenalb hat die Bedarfsplanung der Kindergärten diskutiert. Die Kapazitäten sind aktuell ausreichend. Künftig werden sogar weniger Plätze benötigt.









Für Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder wichtig, gerade wenn sie berufstätig sind. Deshalb werden sie sich über die Zahlen freuen, welche die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte. „Jedes Kind bekommt einen Platz“, war Hauptamtsleiterin Ilona Störner-Meier zufrieden. Für die 455 Kinder, die es zum kommenden Kindergartenjahr in der ganzen Stadt gebe, stünden zwar nur 367 Plätze bereit. Das reiche aber aus, so Störner-Meier.