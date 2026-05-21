Betreuung in Albstadt-Ebingen: „Jeder Tag ist eine Wundertüte“ – Tagesmutter berichtet über den Alltag

Franziska Ketterer gibt Einblicke in den Alltag einer Tagesmutter in Albstadt-Ebingen. Für die Kinder bedeutet die Betreuung einen sanften Übergang zum Kindergartenalltag.
Die drei Kleinkinder sitzen in ihren Hochstühlen um den Esstisch herum und knabbern an Apfelschnitzen und Trauben. Zuvor waren sie noch im Freien und haben gespielt und getobt. Jetzt beschäftigen sie sich mit Bausteinen und Rutschfahrzeugen, sausen auf dem Holzboden durch die großzügigen Räumlichkeiten. Es ist ein Tag wie jeder andere in der „Villa Händchenklein“ in der Ebinger Oststadt.