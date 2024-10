Betreuung in Aichhalden: So ist die Lage bei den Kindergartenplätzen

So ist die Lage bei den Kindergartenplätzen

Betreuung in Aichhalden

Das Kinderhaus in Aichhalden

Die Gemeinde kann sowohl im Kinderhaus Aichhalden als auch im Kindergarten Rötenberg den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab drei Jahre erfüllen.









Den Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2024/2025 stellte in der jüngsten Ratssitzung Hauptamtsleiterin Fabienne Legler vor. Ihr zufolge werden im Kinderhaus Aichhalden in Trägerschaft der katholischen Kirche für Kinder über drei Jahre (Ü3) insgesamt vier verschiedene Betreuungsgruppen mit insgesamt 123 Plätzen angeboten. In einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und/oder Halbtagesöffnungszeit können 25 Kinder betreut werden.