Weil die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) in Deutschland und damit auch im Kreis Rottweil steigt, müssen neue Betreuungsplätze geschaffen werden. Mit diesem Thema befasste sich nun der Kreisjugendhilfeausschuss.









Die Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten in der Kinder- und Jugendhilfe sind erschöpft, machte Sozialdezernentin Angela Jetter klar.

Unter anderem durch die Pandemie gebe es schon innerhalb Deutschlands erhöhten Bedarf für stationäre Hilfsleistungen bei Minderjährigen. Dazu kämen nun zunehmend mehr minderjährige Flüchtlinge ohne Erziehungsberechtigten, die in der Regel in einer stationären Einrichtung untergebracht werden müssen.

Innerhalb eines Jahres habe sich die Zahl der im Kreis aufgenommenen UMA von zehn auf 35 erhöht. Weitere neun Personen muss der Landkreis noch aus der vorläufigen Inobhutnahme von anderen Kreisen übernehmen, um die Sollquote zu erfüllen.

Enormer Fachkräftemangel

Parallel kämpfe man mit einem eklatanten Betreuungskräfte- und Wohnraummangel. Zudem gebe es Personal, das mit Kündigung gedroht habe bei der Aussicht, mit den minderjährigen Flüchtlingen arbeiten zu müssen.

Schon vor dem Anstieg der UMA-Zahl habe man häufig Plätze in anderen Landkreisen belegen müssen. Denn der Landkreis verfüge selbst nur über zwei kleinere Einrichtungen in Rottweil und Dornhan. Nun würden die Anfragen aber oft abgewiesen, weil die anderen Kreise die Plätze für ihre eigenen UMA brauchen.

Deshalb habe man nun schon acht minderjährige Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge unterbringen müssen, was vom Land und vom Kommunalverband für Jugend und Soziales unter bestimmten Auflagen geduldet werde, jedoch nur bis 30. Juni. „Wir stehen da unter größtem Druck“, machte Jetter klar.

Acht zusätzliche Plätze

Die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten plane nun eine Einrichtung mit acht stationären Plätzen (zwei davon für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen). Eine Immobilie zum Kauf ist bereits in Aussicht und wäre zum 1. April bezugsfähig.

Im Gegenzug werde erwartet, dass bei vorübergehender Nichtbelegung 75 Prozent des Pflegesatzes vergütet werden. Das sei gang und gäbe, meinte Jetter. Die Vertragslaufzeit liege zunächst bei fünf Jahren.

Dass Plätze für längere Zeit nicht belegt sein könnten, sei sehr unwahrscheinlich. „Die neue Einrichtung wird sofort voll belegt sein“, so die Prognose. Es bestehe sogar Bedarf für noch mehr Plätze, weswegen man auch mit weiteren Trägern Gespräche führe. Wöchentlich müsse man mit einem bis zwei neuen UMA rechnen. Andernfalls könnte man die Plätze auch für andere Jugendliche öffnen, hieß es auf Nachfrage von Axel Rombach (FWV).

Die Vorhaltegebühr komme voraussichtlich nur da zum Tragen, wo man – oft kurzfristig benötigte – Plätze für in Obhut zu nehmende Minderjährige frei halte. Die Tagessätze liegen da bei bis zu 350 Euro.

Darin enthalten seien Kosten für Dolmetscher, Verpflegung und Unterkunft, aber vor allem für das Personal, das in mehreren Schichten arbeiten müsse, um den ganzen Tag abzudecken. „Nach dem Weg, den die UMA hinter sich haben, haben sie emotional einiges an Gepäck dabei“, meinte Michel.

Schwieriges Klientel

Er machte klar, dass die Entscheidung zur Aufstockung auch eine Frage der Solidarität mit anderen Landkreisen sei. „Aktuell rennen wir der Entwicklung hinterher. Diese Lösung ist der einzige Weg, um auf Ballhöhe zu kommen.“

Elke Müller (Grüne) fragte, ob man nicht gleich noch mehr Plätze schaffen sollte. „Wir können nur anschaffen, was vom Land bezahlt wird, und so viele Träger stehen leider nicht Schlange“, meinte Landrat Michel. „Es dürfen aber gern mehr Plätze hinzukommen.“

Auf Nachfrage von Klaus Schätzle (SPD), warum manche nicht mit den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen arbeiten wollen, meinte Michel, es handle sich um ein Klientel, das meist sehr schwierig sei. Deshalb habe auch die Unterbringung in Pflegefamilien oft nicht funktioniert, ergänzte Jetter. In der Regel sei kein UMA unter 16 Jahren. Deshalb arbeite man mit ihnen an der Selbstständigkeit, um sie mit der Volljährigkeit ins Leben zu entlassen.

Gesetzliche Regelung

Unbegleitete minderjährige Ausländer

werden laut Gesetz zunächst vom Jugendamt am Ort der festgestellten Einreise vorläufig in Obhut genommen. Danach erfolgt die Verteilung auf Stadt- und Landkreise entsprechend der jeweiligen Quote. Baden-Württemberg hat rund 13 Prozent der UMA aufzunehmen, der Kreis Rottweil wiederum 1,3 Prozent der im Land aufgenommenen. Die Kosten für die Inobhutnahme und Erziehungshilfen werden in der Regel vom Land erstattet.