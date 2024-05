Schulleiter Bernd Schinko und sein Stellvertreter Thorsten Früchtl zeigten den Teilnehmern zuerst das Schulgebäude, einzelne Klassenzimmer, den Pausenhof und den neuen Bauwagen.

Aufgrund der momentanen Entwicklung bei den Schülerzahlen würde es in absehbarer Zeit an der Grundschule massive Raumprobleme geben, heißt es in der Pressemitteilung der rot-grünen Liste. Dazu kommen dann noch vielfältige Sanierungsarbeiten, da das Gebäude in den 1970er-Jahren erbaut worden ist. Das bedeute letztlich, dass die Markgrafenschule generalsaniert werden muss.

Nur so könne die Schule die vielfältigen Aufgaben, die nichts mit dem traditionellen Bild der Grundschule gemeinsam haben, angemessen bewältigen. Bisher zeigte das Kollegium der Markgrafenschule laut Mitteilung schon viel Engagement um Probleme wie beispielsweise fehlende Schulreife anzugehen. Differenzierungsräume fehlen aber überall, um zusätzliche Lösungsstrategien zu etablieren.

Es fehlt an Räumen

Das Raumproblem würde wohl schon im nächsten Schuljahr zu Buche schlagen, da wieder zahlreiche Kinder eingeschult werden und der Andrang auf die Betreuung vor und nach dem Unterricht sowie den Ganztag sei sehr groß. Zusätzlich werde die Bildungseinrichtung ab nächstem Schuljahr wird die Markgrafenschule in manchen Klassenstufen fünfzügig sein, was die Raumnot noch vergrößert.

Und ab 2026 würde dieses Problem nochmals wachsen. Denn dann gibt es einen Anspruch für Eltern auf eine ganztägige Betreuung. Begonnen werde mit den ersten Klassen. Die Schule und die Kommune arbeiten an einem Ganztagskonzept, in der die Möglichkeit besteht, den Unterricht zu rhythmisieren, sodass sich Lernphasen mit Ruhephasen, Arbeitsphasen mit Bewegungspausen abwechseln werden, heißt es weiter.

Weiterhin sollen Eltern entscheiden können, ab ihr Kind die Ganztagesbetreuung braucht oder nicht. Somit sei klar, dass eines der großen Probleme der Stadt in den kommenden Jahren neben der Hohenbergschule auch die Sanierung der Markgrafenschule sein muss.