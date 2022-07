1 Wo jetzt ein Zweifamilienhaus steht soll eine Seniorenwohnanlage hin. Die Anwohner sehen das kritisch. Foto: Alt

Auf einem Grundstück in der beschaulichen Armlederstraße, zwischen Pelagius-Basilika und Neckar, will ein Investor eine Seniorenwohnanlage bauen. Der Bauantrag ist im Umlauf. Die Anwohner wehren sich, sie wollen das Vorhaben so nicht hinnehmen und wenden sich an die Stadt.















Rottweil-Altstadt - Wo bislang ein in die Jahre gekommenes Zweifamilienhaus mit großem Garten steht, soll eine betreute Anlage für Senioren hin. Das Gebiet – zwischen Pelagius-Kirche und Neckar – ist idyllisch und soll es auch bleiben, wenn es nach den Anwohnern geht. Dass es so bleibt, ist indes kaum denkbar, denn der Investor, der das Grundstück gekauft hat, will so viel Fläche wie möglich nutzen.