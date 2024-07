Betreutes Wohnen in Lahr: Ein großer Wasserschaden verzögert den Einzug in das „Haus Gutenberg“

1 Die 35 Wohnungen im „Haus Gutenberg“ waren bereits bezugsfertig, als ein Wasserschaden Bauherr und Mieter aufschreckte. Letztere müssen vorerst anderweitig unterkommen Foto: Bender

Nach gut zwei Jahren Bauzeit stand das Betreute Wohnen in der Lahrer Gutenbergstraße kurz vor dem Bezug. Doch nun gab es einen großen Wasserschaden. „Mit Hochdruck“ wird nach Lösungen gesucht.









Auf den ersten Blick macht der Neubau an der Ecke Gutenberg- und Alte Bahnhofstraße einen guten, fertigen Eindruck, sogar die Klingeln sind bereits angebracht. Indes, vor dem Gebäudekomplex stehen seit einiger Zeit jeden Tag mehrere Fahrzeuge einer Sanierungsfirma, aus zahlreichen Wohnungsfenstern ragen Schläuche. Offenbar gibt es hier ein Problem – was Hausverwalter Christian Schüssele am Montag auf LZ-Nachfrage in Absprache mit der Eigentümerin bestätigte: „Es ist ein Wasserschaden in der Wohnanlage eingetreten.“