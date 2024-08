„Betreutes Wohnen“ in Dunningen: Vom „Haus am Adlerbrunnen“ fahren die Senioren in den Schwarzwald

Vom „Haus am Adlerbrunnen“ fahren die Senioren in den Schwarzwald

„Betreutes Wohnen“ in Dunningen

1 Viel Freude hatten die Teilnehmer. Foto: Kohler

Es ist schon Tradition, dass die Sozialgemeinschaft Dunningen die Senioren im „Betreuten Wohnen“ in den Sommerferien zu einer Ausfahrt einlädt.









Nach dem Bodensee im vergangenen Jahr war wieder der Schwarzwald das Ziel der Reise. Vom „Haus am Adlerbrunnen“ und vom „Eschachtreff“ aus startete die Gruppe der Hausbewohner mit vier Fahrzeugen die Fahrt nach Furtwangen. Am Ende des Katzensteiger Tals liegt auf 1085 Metern die Martinskapelle. Oswald Kammerer berichtigte Wichtiges zur Kapelle und konnte auch manch interessante Geschichte über die Bauern in diesem Schwarzwaldtal erzählen.