Betreutes Wohnen in Dornhan: Barrierefreie Wohnungen entstehen

Betreutes Wohnen in Dornhan

1 Mit dabei (Mitte, von links): Bürgermeister Markus Huber, Architekt Thomas Nagel und Bauherr Bernhard Merz, sowie weitere Vertreter vom Merz Wohnungsbau und des Baufachzentrums Lehmann GmbH aus Vöhringen. Foto: Stöhr

Mit dem symbolischen Spatenstich beginnt nun die Bauphase für das Projekt „Casa Vitale – Betreutes Wohnen“ in der Schillerstraße in Dornhan. Zuvor waren Kampfmittelspürhunde im Einsatz gewesen.









Kürzlich fand der offizielle Spatenstich für das Bauprojekt „Betreutes Wohnen“ in der Schillerstraße statt. 22 helle Zwei-Zimmer-Wohnungen für ältere Menschen und ein Gemeinschaftsraum sollen dort in zentraler Lage entstehen. Die Bauarbeiten sollen bis Mai 2026 abgeschlossen sein. Bauherr Bernhard Merz von der Merz Wohnbau GmbH in Rottweil freute sich, dass es nach monatelangen Verhandlungen losgehen kann.