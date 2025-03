Das war eine der wichtigsten Informationen, mit denen der Betreiberverein bei seiner gut besuchten Mitgliederversammlung am Freitagabend im Höfener Kursaal aufwartete.

Dabei gab es bei einer Reihe geheimer Wahlen Änderungen in der personellen Besetzung der Vorstandschaft und einzelner Funktionsbereiche. Geführt wird der Verein mit seinen mehr als 400 Mitgliedern künftig erstmals von einer „Doppelspitze“, besetzt mit Britta Ehrke und Michael Zinke als gleichberechtigte Vorsitzende und damit als Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden Lutz Hellstern.

Etwa 10 000 Badegäste

In der letztjährigen ersten Freibadsaison in der Trägerschaft des Betreibervereins wurden den Ausführungen der zweiten Vorsitzenden Elena Hess zufolge rund 10 000 Badegäste gezählt, wobei alle aufgetretenen Herausforderungen gut gemeistert worden seien.

„Höfen ohne Freibad - nicht vorstellbar“ war ihre Prognose für die Zukunft, verbunden mit dem Kommentar: „Wir freuen uns auf die neue Badesaison und starten voll durch.“

Zehn ausgebildete Rettungsschwimmer und sechs Aushilfskräfte sorgen für die Absicherung des Betriebes im Schichtdienst.

1200 Arbeitsstunden Alexander Schroth als Leiter des Fachbereichs Badebetrieb und Technik berichtete von insgesamt rund 1200 Arbeitsstunden zusammen mit seinen Helfern und von positiven Rückmeldungen der Besucher wie etwa „ein sehr schönes und gepflegtes Freibad“.

Als ein Ziel in der kommenden Saison nannte er die Reduzierung des Energieverbrauchs um etwa ein Drittel.

Mit dem Einsatz der elf Mitglieder zählenden Gruppe der Rettungsschwimmer habe das Bad plangemäß geöffnet und betrieben werden können. „Kein einziger Badetag musste wegen eines Mangels an Rettungsschwimmern abgesagt werden“, zeigte er sich zufrieden. Abgewickelt wurden von Rettungsschwimmern zwei lebensrettende Einsätze.

Kinderwagentauglich Vorgesehen sind in diesem Jahr unter anderem das Anlegen eines kinderwagentauglichen Weges über den Matschplatz in den hinteren Bereich, die Erneuerung des Fallschutzes unter der Schaukel, der Sandaustausch auf dem Fußballplatz, die Überholung der Rutsche und der Austausch undichter Rohre.

In der vorderen Reihe in weißer Kleidung Britta Ehrke und Michael Zinke als neue „Doppelspitze“ des Betreibervereins. Foto: Ziegelbauer

Steigerung Gegenüber der Mitgliederversammlung im Jahr 2024 habe sich die Mitgliederzahl des Betreibervereins von seinerzeit 241 auf jetzt 417 erhöht, war von Jana Hess zu hören, womit sich die damals schon geäußerte Annahme einer Steigerung mit der Eröffnung des Bades bestätigte.

Von den 417 Mitgliedern kommen die meisten aus Höfen, gefolgt von 55 aus Schömberg, 14 aus Birkenfeld und elf aus Engelsbrand.

Ursprünglich war man von einer Mindestzahl von 450 Mitgliedern als Voraussetzung für die Aufnahme des Freibadbetriebs ausgegangen, die damit jetzt fast erreicht wurde. Im Blick auf die Kosten des Badebetriebs mit dem Wunsch und der Hoffnung auf eine weitere Steigerung.

„Wir kämpfen weiter – das ist unser Motto“, so Jana Hess. Den finanziellen Reinerlös aus neun Veranstaltungen im Nachtwächterbad bezifferte sie auf rund 5000 Euro.

Spenden „Die Saison ist besser gelaufen als ich eigentlich gedacht habe“, eröffnete Schatzmeister Michael Bott seinen Bericht. Mit einer weiteren Erhöhung der Mitgliederzahl in diesem und in den kommenden Jahren hält er eine „schwarze Null“ für den Betrieb des Nachtwächterbades für möglich.

Dank einiger Spenden konnte das erste Betriebsjahr mit einem Plus von 26 536 Euro abgeschlossen werden. Ohne diese Spenden hätte sich wegen einer größeren Nachzahlung von Energiekosten zu Beginn dieses Jahres einer Einschätzung von Elena Hess zufolge ein Minus im unteren fünfstelligen Bereich ergeben.

Dank des Bürgermeisters

Bürgermeister Heiko Stieringer bedankte sich bei der Vereinsleitung und allen Helfern für ihr Engagement. Von außen werde Höfen um den Betrieb des Freibads in dieser außergewöhnlichen Form beneidet, stellte das Gemeindeoberhaupt fest. Er glaubt deshalb, für das Höfener Freibad unter der technischen Oberleitung von Katja Köhl als Fachangestellte für Bäderbetriebe und mit dem Betreiberverein in eine gute Zukunft blicken zu können.

Sein besonderer Dank galt dem bisherigen Vorsitzenden Lutz Hellstern und Schatzmeister Michael Bott, die beide nicht mehr zur Wiederwahl angetreten sind.

Geheime Wahlen

Doppelspitze Unter der Leitung von Elena Hess, die auch die anstehenden geheimen Wahlen abwickelte, erfolgte zunächst eine Satzungsänderung mit einer künftigen „Doppelspitze“ des Vereins, besetzt mit Britta Ehrke und Michael Zinke als gleichberechtigte Vorsitzende.

Zweite Vorsitzende bleibt weiterhin Elena Hess. Die weiteren Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Schatzmeisterin Beate Stieber mit den Ausschussmitgliedern im Fachbereich Finanzen Bianca Großmann, Martin König und Monika Kübler; Kassenprüfer Thomas Gäckle und Michael Kolasch.

Zusammengeführt wurde der bisherige Fachbereich Events und Mitgliedschaften mit dem Fachbereich Marketing und Kommunikation mit Jana Hess, unterstützt im Bereich Events von Lisa Grammel sowie Ulrich Eberle und im Bereich Mitgliedschaften von Jasmin Eberle.

Schriftführerin ist Leni Bauer mit Vertreterin Jana Hess. Fachbereich Badebetrieb und Technik: Leiter Alexander Schroth mit den Ausschussmitgliedern Jens Großmann, Martin Kappler und Daniel Koch. Neu etabliert wurde der Fachbereich Grünpflege mit Frank Leininger sowie mit Ausschussmitglied Volker Hess.

Öffnungszeiten Geändert werden in diesem Jahr die Öffnungszeiten des Höfener Nachtwächterbads außerhalb der Schulferien wie folgt: dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 19 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 19 Uhr.

Nebenbei: In dieser Badesaison wird der Höfener Freibad-Kiosk nicht mehr wie im vergangenen Jahr von einem Pächter, sondern in eigener Regie des Betreibervereins unter dem Kioskmanagement von Elena Hess betrieben, wofür noch ungefähr 20 Helfer pro Woche gesucht werden. Und auch Kuchenspenden für den Wochenendbetrieb sind willkommen.

Programm 2025

Ereignisse

Für die von Ende Mai bis zum 21. September laufende Freibadesaison im Höfener Nachtwächterbad wartet der Betreiberverein mit einer ganzen Reihe von Events auf. Begonnen hat das Jahr für den Verein schon am 18. Januar mit dem Eisbaden. Saisonstart im Bad ist am 24. Mai beziehungsweise 31. Mai – je nach Wetterlage. Am 8. Juni gibt es einen Gottesdienst im Freibad, am 28. Juni „Spiel ohne Grenzen“ und am 19. Juli das Zwölf-Stunden-Schwimmen. Am 26. Juli beteiligt sich der Verein am Sommerfest der Gemeinde. “Let’s Fetz“ nennt er seine Nachtwächterparty am 20. September. Das Hundeschwimmen ist für den 28. September vorgesehen. Die Teilnahme am „Höfener Winterzauber“ am 13. Dezember ist die letzte Aktion in 2025.