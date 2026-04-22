Betreiberfrage noch offen: Freibaderöffnung in Steinen übersteht Zitterpartie

Obwohl der Haushaltsplan noch nicht verabschiedet ist, können vorbereitende Arbeiten für die Saison beginnen.

Die Saisoneröffnung des Freibads in Steinen hat eine weitere Zitterpartie überstanden. Obwohl der Haushalt 2026 nach einer Abstimmung über zwei Bedingungen der Aufsichtsbehörde zu dem vorgelegten Zahlenwerk noch nicht in trockenen Tüchern ist, erklärte sich das Landratsamt damit einverstanden, dass die dringend erforderlichen Vorbereitungen für eine Freibad-Eröffnung dennoch beginnen können, falls der Gemeinderat dies beantragt und beschließt. Dieser Beschluss fiel am Dienstag einstimmig aus.

Der Antrag hierfür wurde gemeinsam von der SPD- und CDU-Fraktion gestellt, eben jene Fraktionen, die die endgültige Verabschiedung des Haushalts in der eingeschobenen Gemeinderatssitzung in den Osterferien mit ihren Gegenstimmen verhindert hatten. Dieser Umstand führte bei der Aussprache auch zu Kritik von Seiten der anderen Fraktionen.

Nächste mögliche Hürde kündigt sich an

Derweil kündigt sich für die Freibad-Eröffnung schon die nächste Zitterpartie an: Denn in der kommenden Woche soll über den neuen Betreiber beraten und beschlossen werden. Rechnungsamtsleiter Ron Morgenthaler erwähnte die Möglichkeit, dass die Kosten hierfür mehr als doppelt so hoch ausfallen könnten wie gedacht. Offenbar gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Anzahl an erforderlichen Dienstleistungsstunden. Einige Ratsmitglieder – am Tag zuvor hatten sie Einblick in die Kostenberechnungen erhalten – kritisierten diese noch nicht öffentliche Aufstellung als nur schwer nachvollziehbar.

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Bei elf Ja-Stimmen und zehn Nein-Stimmen wurde der Haushalt Ende Februar mit einem Defizit in Höhe von 4,4 Millionen Euro gegen die Stimmen von CDU und SPD nur sehr knapp befürwortet. Daran erinnerte SPD-Fraktionsvorsitzender Rudolf Steck am Dienstag. „Ohne die Bürgermeister-Stimme hätten wir einen Patt gehabt“, bemerkte er. Als Gründe für die Ablehnung nannte Steck nur unzureichend beantwortete Anfragen sowie lückenhafte Informationen. Dennoch steht die SPD-Fraktion – wie große Teile der Bevölkerung – weiterhin geschlossen hinter dem Freibad.

Auch Stefan Glaser (CDU) stimmte für die vorbereitenden Maßnahmen für eine Eröffnung, tat aber einmal mehr kund, dass der Freibadbetrieb auf Kosten anderer Projekte gehe, denen er persönlich eine höhere Priorität beimisst. Nun hofft er auf die so genannte Sportmilliarde, ein Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Sportstätten, dessen Begünstigte dieser Tage benachrichtigt werden sollen.

Doch selbst bei einem Zuschlag, so Glaser, habe er noch Zweifel an der Zukunftsfähigkeit des Bades. Das Geld reiche schlicht nicht aus für eine umfassende Sanierung.

Zweifel an Zukunftsfähigkeit

Tim Scheer (Bündnis Bürgernah) erinnerte an die Unruhe, die im Ort während der Osterferien entstanden war, nachdem der ablehnende Beschluss zum Haushaltsplan bekannt wurde und das Freibad erneut auf der Kippe stand. „Die Telefone liefen heiß“, betonte er. Auch viele Kinder und Jugendliche hätten besorgt bei den Ratsmitgliedern nachgefragt.

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Scheer fände es schade, wenn das Geld, dass der Förderverein Schwimmbad Steinen gesammelt hat, nun einfach verpuffen würde, und forderte ein schnelles Handeln. Die Änderungsvorschläge des Landratsamts zum vorgelegten Haushalt fand er nicht so gravierend. Die Ablehnung habe es der Verwaltung nicht eben einfacher gemacht, sagte er. „Wir brauchen Lösungen und keine Blockaden“, erklärte auch Caterina Holzmann (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) und unterstrich das Interesse der „Gemeinschaft“ an einer konstruktiven Zusammenarbeit.

Steck erwiderte, dass die Betreiberentscheidung ohnehin noch nicht stattgefunden hätte und deshalb keine zeitliche Verzögerung eingetreten sei. Die hätte es Bürgermeister Gunther Braun zufolge aber durchaus geben können. Denn laut ersten Aussagen der Aufsichtsbehörde wären die Ausschreibungen in der Interimsphase vor dem endgültigen Haushaltsbeschluss eigentlich ausgeschlossen gewesen, wie er mitteilte.

In einem zweiten Tagesordnungspunkt ging es um die dringend erforderlichen Maßnahmen, die für eine Freibaderöffnung nun schnellstmöglich angegangen werden müssen. Nach einigen Rückfragen stimmte das Gremium drei konkreten Auftragsvergaben einstimmig zu: der Reparatur der Treppe für 14.000 Euro durch die Firma Schweigert sowie der Wartung der Filteranlage für 13.100 Euro und der Ergänzung der Steuerungstechnik für 13.140 Euro durch die Firma Aquatec.

Diese Maßnahmen seien für den Erhalt ohnehin erforderlich, betonte Bürgermeister Braun, selbst wenn das Freibad erst wieder im kommenden Jahr die Türen öffnen würde oder eine Bürgerinitiative respektive die DLRG den Betrieb übernimmt.