Betreiberfrage noch offen: Freibaderöffnung in Steinen übersteht Zitterpartie

Obwohl der Haushaltsplan noch nicht verabschiedet ist, können vorbereitende Arbeiten für die Saison beginnen.
Die Saisoneröffnung des Freibads in Steinen hat eine weitere Zitterpartie überstanden. Obwohl der Haushalt 2026 nach einer Abstimmung über zwei Bedingungen der Aufsichtsbehörde zu dem vorgelegten Zahlenwerk noch nicht in trockenen Tüchern ist, erklärte sich das Landratsamt damit einverstanden, dass die dringend erforderlichen Vorbereitungen für eine Freibad-Eröffnung dennoch beginnen können, falls der Gemeinderat dies beantragt und beschließt. Dieser Beschluss fiel am Dienstag einstimmig aus.