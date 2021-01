Betreiber vor dem Ruin Kinos in Nagold und Freudenstadt fast durchgehend geschlossen

Eine völlig neue Situation

Seine Kinos blieben geschlossen. Handel hatte viel Zeit. Einerseits viel Zeit, um sich seiner Familie zu widmen und dadurch dem Ganzen auch etwas Gutes abzugewinnen. Andererseits hatte er auch viel Zeit, um sich den Kopf zu zerbrechen: "Man überlegt sich, wie es weiter gehen soll. Ich war mit einer völlig neuen Situation konfrontiert."

Er beschloss schließlich, doch noch zu öffnen. Ende Oktober gab es in den Herbstferien wieder Filmaufführungen im Nagolder Kino. "Als Unternehmer möchte man arbeiten und selbst sein Geld verdienen", sagt er. Kino ist aber nicht nur Arbeit für ihn, es ist sein Lebensprojekt. Seit 28 Jahren ist er in der Branche tätig.

Während der zweiwöchigen Vorbereitung für die Wiedereröffnung zeichnete sich bereits der nächste Lockdown ab. Handel zog seine Pläne in Nagold trotzdem durch und öffnete für eine Woche, in der es 13 Filmaufführungen gab. Anstatt der üblichen 160 Sitzplätze, gab es nur 40. Die Besucherzahlen waren schlecht. Letzten Endes kamen zu keiner Aufführung mehr als 20 Besucher. Von den wenigen Besuchern gab es positive Rückmeldung. "Die haben sich gefreut, dass wir wieder da waren."

Verlust durch Öffnung noch größer

Die Woche war trotzdem ein Verlustgeschäft. So dürfte es allerdings anderen Kinobetreibern den ganzen Sommer über gegangen sein, meint er. Die Menschen seien verunsichert und würden die Kinos meiden, vermutet er. Durch die Schließung über den Sommer habe er wohl weniger Verlust gemacht. Anders als in Nagold blieb das Kino in Freudenstadt auch im Oktober geschlossen. Zwar hatte er ursprünglich geplant auch hier wieder zu öffnen, doch da ihm Zweifel aufkamen, beließ er es bei einem Versuch in Nagold.

Die Corona-Krise habe für die gesamte Branche schwerwiegende Folgen. Und das liege nicht nur daran, dass wegen Corona derzeit weniger produziert wird. "Die Filmstudios wenden sich von den Kinobetreibern ab", sagt Handel. Die Erstveröffentlichung findet nicht mehr wie üblich in den Kinos, sondern auf Streaming-Portalen im Internet statt. "Aber die Menschen wollen nicht nur zu Hause sitzen. Sie werden auch wieder raus wollen und sich mit anderen treffen. Ich habe die Hoffnung, dass sie dabei den Weg ins Kino finden werden", so Handel.

Wann das wieder sein wird ist noch ungewiss. Wie in vielen anderen Branchen auch ist nicht abzusehen, wann es Lockerungen geben wird. Sein Lebensprojekt Kino sieht er gefährdet. Es fehlt die Perspektive. Auf der Webseite des "Central-Kino" steht bereits der erste Film für Februar auf dem Programm. "Die Vorschau habe ich bereits im November auf die Webseite gestellt, in der stillen Hoffnung, dass es dann weitergeht", erklärt Handel. Es herrsche zwar keine Weltuntergangsstimmung, aber die Hoffnung habe sich inzwischen verflüchtigt. "Es gibt momentan keinen Planungshorizont. Das klingt furchtbar, aber es ist die Realität. Ich weiß nicht, wie es weitergeht." Für Kinos ist es eine schwierige Zeit, meint er.