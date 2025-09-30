Betreiber Fraport: Neues Terminal am Frankfurter Flughafen abgenommen

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt steht kurz vor der Eröffnung. Nach zehn Jahren Bauzeit haben die Behörden den Neubau abgenommen, einschließlich einer heiklen Sache.
Frankfurt/Main - Am Frankfurter Flughafen ist das dritte Passagierterminal keine Baustelle mehr. Der Neubau habe die Abnahmen durch die Behörden erfolgreich durchlaufen, teilt der Betreiber Fraport mit. Dazu gehört auch der Brandschutz, der beispielsweise am Berliner Flughafen größere Probleme und Verzögerungen bereitet hatte.