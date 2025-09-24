Betreiber erklären die Gründe: Jetzt doch ein Schlachthof-Neubau in Rottenburg?

Die Betreibergesellschaft des Schlachthofs in Rottenburg will nun doch einen Neubau auf einem städtischen Grundstück realisieren. Der Erhalt des bisherigen Gebäudes sei zu teuer.
Der Neubau würde rund drei Millionen Euro kosten – die Betreibergesellschaft verfügt derzeit über Eigenmittel in Höhe von 100.000 Euro. Planer Klaus Seubert geht davon aus, dass hinsichtlich der anstehenden Bankengespräche auch die in Aussicht gestellten Zuschüsse des Landratsamtes Tübingen in Höhe von 700.000 Euro und der Zuschuss aus dem Struktur-Förderprogramm in Höhe von rund 600.000 Euro als Eigenmittel anerkannt werden.