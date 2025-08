Betras Metzgerei schließt: Emotionaler Abschied mit Pauken und Trompeten

1 Nach 33 Jahren schloss Anton Maier am vergangenen Samstag die Türen der Metzgerei. Vom hohen Zuspruch und der Dankbarkeit der Menschen zeigte er sich sehr überwältigt. Foto: Andreas Wagner Mit einem Ständchen hat sich der Musikverein „Harmonie“ Betra am Samstag von Anton und Gaby Maier verabschiedet.







Etliche Einwohner der Ortschaft wohnten der Verabschiedung bei und machten ihren tiefsten Dank an zwei Menschen deutlich, die das Dorfleben und den Musikverein maßgeblich mitgeprägt haben. In seiner Rede machte Vorstandsmitglied Tim Schäfer darauf aufmerksam, dass die Metzgerei Maier in den letzten drei Jahrzehnten weit mehr als nur ein Ort für Wurst- und Fleischwaren gewesen sei. „Sie war ein Stück Betra, ein Stück gelebte Tradition, ein Stück Lebensqualität und vor allem ein Ort, an dem Menschen zusammengekommen sind. Sie war ein Treffpunkt, ein Stück lebendige Tradition und ein Anker der Dorfgemeinschaft“, betonte Schäfer.