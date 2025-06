Für den Musikverein Harmonie Betra nahm das Kreismusikfest am vergangenen Sonntag einen wortwörtlich erfolgreichen Abschluss.

Zusammen mit ihrem Dirigenten Elias Kowalski hatten die Musiker nämlich mit Erfolg am Wertungsspiel in der Turn- und Festhalle Altheim teilgenommen. Neben dem MV Betra traten auch die Musikvereine aus Öschelbronn, Mötzingen, Unterjettingen und Tieringen an. Der MV Betra präsentierte als Blasorchester in der Altersstufe „IV“ die Stücke „The Legend of Maracaibo“ und „When Nature Strikes Back“ und erreichte hiermit unter allen teilnehmenden Kapellen die höchste Punktzahl.

Prädikat „hervorragend“

Mit 92,8 Punkten erhielt der MV Betra ferner das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. 86,5 Punkte erzielten die Musiker vom MV Tieringen, während der MV Mötzingen 87,7 Punkte erspielte. Nachdem Kowalski mit seiner Kapelle die Heimreise nach Betra antrat, stellte sich der MV am Abend beim Musikerheim auf, um musizierend durch den Ort zu ziehen und die Einheimischen auf das erfolgreiche Abschneiden beim Wertungsspiel aufmerksam zu machen.

In der Dorfmitte standen bereits einige Einwohner parat, um der „Harmonie“ zu ihrem Erfolg zu gratulieren. Dirigent Kowalski gab mit Stolz das Punkteergebnis bekannt und dankte hierbei vor allem den mitgereisten Fans für ihre Unterstützung beim Wertungsspiel.