Betonmischwerk in Albstadt

1 Was kommt da oben raus? Markus Ringle von Bündnis ’90/Die Grünen hält es nicht für Wasserdampf. Foto: Anwohner

„Was kommt da oben raus?“ hat Markus Ringle, Stadtverbandschef von Bündnis ’90/Die Grünen, im Gemeinderat mit Blick auf „Valet & Ott“ gefragt. Einhelliger Tenor im Gemeinderat: Das muss untersucht werden.









„Wasserdampf, der sich in fester Form auf Fenstersimse legt – das ist nicht nachvollziehbar“, hat Markus Ringle in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend mit Blick auf die Emissionen aus dem Mischturm des Betonmischwerks „Valet & Ott“ betont, dessen Betreiber die vielfach bildlich dokumentierten Emissionswolken mit verdampften Tautropfen erklären.