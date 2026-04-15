Beton-Relief in Freudenstadt: Von der brennenden Stadt bis zum Wiederaufbau – vier Stationen der Geschichte

Der Heimat- und Museumsverein setzt sich für ein Beton-Relief aus dem Jahr 1968 an der Theodor-Gerhardt-Schule in Freudenstadt ein und stiftet eine Infotafel.
Es war kaum mehr beachtet, ist fast in Vergessenheit geraten und wird jetzt wieder nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Am 16. April, dem 81. Jahrestag der Zerstörung Freudenstadts, wird mit einem offiziellen Akt das Betonkunstwerk an der Theodor-Gerhardt-Schule mit dem Titel „Zerstörung und Wiederaufbau von Freudenstadt“ öffentlich mit einer neuen Informationstafel vorgestellt. Dazu lädt Oberbürgermeister Adrian Sonder am Donnerstag, 16. April, um 17 Uhr an die Theodor-Schule ein. Um 18 Uhr folgt ein Gedenkgottesdienst in der Stadtkirche.