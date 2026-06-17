Bethels Angebote in Trossingen: Einrichtung wächst im ambulanten und stationären Bereich

Bethel Trossingen hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, ein Mehrkompetenzzentrum mit unterschiedlichen Säulen zu sein. Dafür wird Geld in die Hand genommen.
Neben dem Seniorenzentrum nimmt die geriatrische Reha-Klinik den größten Raum ein. Außerdem gibt es von Bethel die solitäre Tagespflege und die therapeutische Ambulanz. In unterschiedlichen Gebäudeteilen befinden sich der Pflegedienst Diakonieambulant, zudem die Kindertagesstätte und der Kindergarten „Kleine Riesen“, sowie die Arztpraxen des Orthopäden und Unfallchirurgen Mohammed Jardawi, die Allgemeinarztpraxis von Yasmin Simsek sowie die psychologische Praxis von Suzan Aksümer.