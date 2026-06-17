Bethels Angebote in Trossingen: Einrichtung wächst im ambulanten und stationären Bereich

Bethel Trossingen hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, ein Mehrkompetenzzentrum mit unterschiedlichen Säulen zu sein. Dafür wird Geld in die Hand genommen.

Neben dem Seniorenzentrum nimmt die geriatrische Reha-Klinik den größten Raum ein. Außerdem gibt es von Bethel die solitäre Tagespflege und die therapeutische Ambulanz. In unterschiedlichen Gebäudeteilen befinden sich der Pflegedienst Diakonieambulant, zudem die Kindertagesstätte und der Kindergarten „Kleine Riesen“, sowie die Arztpraxen des Orthopäden und Unfallchirurgen Mohammed Jardawi, die Allgemeinarztpraxis von Yasmin Simsek sowie die psychologische Praxis von Suzan Aksümer.

Die Rehaklinik hat insgesamt 70 stationäre Plätze, die stets ausgebucht sind. „Mittlerweile haben wir eine Wartezeit von zwei Monaten“, erläutert Hauptgeschäftsführer Andreas Hilz. Der durchschnittliche Anfahrtsweg der Rehabilitanden sei 70 Kilometer. Neben der stationären Therapie hat zunehmend auch die ambulante Therapie einen immer höheren Stellenwert bekommen.

40 Gruppen zum Reha-Sport

„Wir haben pro Woche 40 Gruppen, die zum Reha-Sport kommen, und haben auch die Zahl der zertifizierten Trainer entsprechend erhöht“, sagt Andreas Hilz. Man versuche die ambulanten Angebote ständig bedarfsgerecht weiter zu entwickeln.“

Insgesamt seien mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Somit zählt Bethel zu den größten Arbeitgebern Trossingens. Pflegekräfte zu finden ist nicht einfach. „Wir haben deshalb Pflegekräfte in Anerkennung eingestellt“, erläutert der Hauptgeschäftsführer.

Pflegekräfte aus verschiedenen Nationen

Aktuell seien dies sechs Kräfte aus Indien, weitere seien aus Madagaskar, Bosnien oder der Ukraine. „Wir sind multikulti.“ Man habe dies jetzt sogar ausgeweitet auf die Physiotherapeuten, Ärzte, Ergotherapeuten und die Logopädie.

Im Seniorenzentrum seien derzeit 13 Auszubildende, pro Halbjahr werden sechs neue eingestellt, um den Personalbedarf zu sichern. „Das alles kostet viel Zeit, um den Auszubildenden die deutschen Standards beizubringen“, weiß Andreas Hilz, und „dank jahrelanger Anerkennungsverfahren bleiben die meisten aus dem Ausland auch hier“. Insgesamt hält eine große Anzahl an Mitarbeitern ihrem Arbeitgeber Bethel über viele Jahre die Treue.

„Wir haben in diesem Jahr 43 Mitarbeiter, die für mindestens zehn Jahre oder mehr Betriebszugehörigkeit geehrt werden“, freut sich Andreas Hilz, der selbst auf 20 Jahre zurückblicken kann. „Alle Geehrten bekommen zusätzlich zum normalen Urlaub einen sogenannten Vitaltag dazu.“