Beteiligung für Kommunen: Der Gemeinde Schallbach fehlt es nicht an Ideen

Schallbach beteiligt sich mit 200 000 Euro Einlage an dem Beteiligungsprojekt für Kommunen „Naturenergie vernetzt“.
Roman Gayer, Stabstelle Kommunalbetreuung bei Naturenergie Hochrhein für Hochrhein, Wiesental und Hotzenwald präsentierte das Programm in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das Programm bietet eine jährliche Dividende von rund 2,95 Prozent plus eine erfolgsabhängige Zusatzausschüttung von bis zu einem Prozent bei Erreichen eines Ebit (Betriebsergebnis) der Naturenergie Netze von mindestens sechs Millionen Euro. Dieser Ebit wurde 2023 und 2024 erreicht.