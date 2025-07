Betagte Hechingerin: Lydia Fecker feiert den 100. Geburtstag

1 Vorne sitzend Lydia Fecker, stehend von links: Bürgermeister Philipp Hahn, Sohn Karl-Heinz Fecker mit Frau Christa, Einrichtungsleiterin Ceylan Özdemir und Stettens Ortsvorsteher Otto Pflumm. Foto: Jauch Es ist ein Altersjubiläum, das nicht alle Tage vorkommt: Lydia Fecker ist 100 Jahre geworden und zahlreiche Gratulanten sind gekommen.







Link kopiert



100 Jahre sind ein biblisches Alter. Ein schönes Bild für die Jubilarin Lydia Fecker, die ihr Leben lang der Religion treu war. Und die voller Stolz am Montag dieser Woche die Gratulanten zu ihrem 100. Geburtstag auf ihren Altar hingewiesen hat, den sie sich in ihrem Zimmer im Haus am Ziegelbach im Hechinger Stadtteil Stetten aufgebaut hat. Darunter natürlich eine Kerze mit dem Motiv der Junginger Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Silvester, in Jungingen wurde die Jubilarin am 14. Juli 1925 geboren.