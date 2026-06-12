Besuchsdienst in Haslach: So soll dieses Angebot gegen Einsamkeit helfen

Die Kirchengemeinde Kinzigtal hat mit „Zeit schenken“ einen neuen Besuchsdienst ins Leben gerufen.
Der neue Besuchsdienst der Kirchengemeinde Kinzigtal hat sich zum Ziel gesetzt, einsame Menschen mit Zeit zu beschenken. Im Gespräch erklären der pastorale Mitarbeiter und Initiator David Götz sowie die Öffentlichkeitsbeauftragte Mascha Wilhelm, wie es zu der Idee kam und wer den Dienst in Anspruch nehmen kann. „Einsamkeit im Alter ist ein großes, europaweites Phänomen. In Deutschland geht man von zwei Millionen Betroffenen aus“, sagt Götz.