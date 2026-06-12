Besuchsdienst in Haslach: So soll dieses Angebot gegen Einsamkeit helfen

Der neue Besuchsdienst der Kirchengemeinde Kinzigtal hat sich zum Ziel gesetzt, einsame Menschen mit Zeit zu beschenken. Im Gespräch erklären der pastorale Mitarbeiter und Initiator David Götz sowie die Öffentlichkeitsbeauftragte Mascha Wilhelm, wie es zu der Idee kam und wer den Dienst in Anspruch nehmen kann. „Einsamkeit im Alter ist ein großes, europaweites Phänomen. In Deutschland geht man von zwei Millionen Betroffenen aus“, sagt Götz.

Auch im Kinzigtal gebe es viele Menschen, deren einziger Kontakt am Tag die Mitarbeiter eines Sozial- oder Pflegedienstes seien. Allerdings fehle den Fachkräften in aller Regel die Zeit, sich auf längere Gespräche einzulassen. Genau an dieser Stelle setze der neue Besuchsdienst an. Zeit schenken für Gespräche, für einen gemeinsamen Spaziergang, zum Vorlesen oder um miteinander zu spielen. „Es geht weder um Pflege, Einkäufe, Unterstützung im Haushalt noch um Fahrten zum Arzt oder das Besorgen von Medikamenten“, betont Götz. Dafür gebe es an vielen unterschiedlichen Stellen bereits Angebote. Das niederschwellige Angebot der Kirchengemeinde stehe Menschen, unabhängig von ihrer Konfession, offen. Es diene in erster Linie dem sozialen Kontakt. Für ihn gehe es um die Begegnung der ehrenamtlichen Besucher mit den besuchten Menschen auf Augenhöhe. Wichtig ist dem Initiator: „Es ist kein seelsorgerisches Angebot.“ Nach dem Aufruf im Frühjahr hätten sich bisher acht Ehrenamtliche gemeldet, die bereits auf den Besuchsdienst vorbereitet wurden. Weitere Interessierte hätten sich ebenfalls gemeldet, würden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Projekt einsteigen.

Bisher acht Ehrenamtliche für Projekt gewonnen

„Wir wollen den Besuchsdienst erst einmal zum Laufen bringen“, erklärt Götz. Dabei sei geplant, dass die Ehrenamtlichen sich höchstens einmal pro Woche Zeit für einen Besuch nehmen oder auch nur einmal im Monat. Das komme ganz auf die Wünsche der Beteiligten an und solle die Ehrenamtlichen nicht überfordern. Er wisse aber auch, dass einsame Menschen mitunter eine große Hemmschwelle hätten, sich zu öffnen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei seien mit Einsamkeit auch Risikofaktoren für psychische Erkrankungen wie Depressionen oder demenzielle Erkrankungen verbunden. Es könne durchaus sein, dass ältere Menschen zwar familiären Anschluss hätten, die erwachsenen Kinder jedoch berufstätig seien oder weit entfernt wohnten. „Und selbst wenn ich mich jede Woche um meine Mutter oder meinen Vater kümmere, kann die Zeit zwischen den Besuchen trotzdem lang sein“, erklärt Götz.

Foto: Störr

Wer beispielsweise in seiner Mobilität eingeschränkt sei, komme oft nur schwer mit anderen Menschen in Kontakt. „Nun geht es in erster Linie darum, dass Betroffene ihre Zurückhaltung überwinden“, betont David Götz. Das Angebot bestehe und könne auch einfach einmal probiert werden. Wenn jemand merke, dass ihm die Besuche doch zu viel seien, könne er jederzeit wieder absagen. Außerdem werde großer Wert darauf gelegt, dass „die Chemie“ zwischen Ehrenamtlichen und Besuchten stimme. Nur dann sei das Angebot ein echter Mehrwert für beide Seiten. Bislang seien die Besuchspaten ausschließlich Frauen, über männliche Ehrenamtliche würde sich das Team jedoch freuen. Das Projekt ist zunächst für Haslach und die Umlandgemeinden gedacht, soll aber je nach Entwicklung auf weitere Seelsorgeräume der katholischen Kirchengemeinde ausgeweitet werden. „Es ist sinnvoll, ein Format zunächst lokal zu testen“, betont Mascha Wilhelm. Nach etwa einem Jahr werde der Besuchsdienst evaluiert und das Angebot überprüft. Die Buchung des Angebots ist telefonisch oder per E-Mail möglich.

Kontaktmöglichkeiten

Das kostenfreie Angebot steht unabhängig von Konfession oder Religionszugehörigkeit offen. Wer sich besuchen lassen möchte, kann sich bei David Götz unter Telefon 0175/ 5 32 23 29 oder per E-Mail an d.goetz@kathhaslach.de melden. Eine Kontaktaufnahme über das Pfarramt ist unter Telefon 07832/9 13 50 möglich.