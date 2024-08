Das zunächst sehr wechselhafte, völlig unbeständige Frühsommer- und Sommerwetter 2024 wirkte sich auch negativ auf den Besuch des gemeinsamen Freibades der Gemeinde Schenkenzell und der Stadt Schiltach aus.

Während man beim Jahreskartenverkauf in Schenkenzell 243 (2023: 229) und in Schiltach 513 (2023: 661) abgegeben hat, waren die täglichen Besucherzahlen aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse weniger gut, wie die Stadt Schiltach in einer Mitteilung schreibt.

Doch nun haben sich das Wetter und die Temperaturen nach einem kühlen Start in den Juli seit einigen Wochen sommerlich stabilisiert, so dass das Freibad ab dieser Zeit auch gute Besuchszahlen aufweisen und mit 2732 Tagesgästen am 20. Juli auch den Jahresrekord aufstellen konnte.

Teils mehr als 2300 Besucher am Tag

Auch im August wurden noch Tageszahlen von mehr als 2300 Schwimmbadbesuchern erreicht. Möglich war dies auch durch die vielen Stammgäste aus Schiltach und Schenkenzell aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung, die täglich, ob beim beliebten Frühschwimmen oder auch danach, ihre Runden drehen und mit Freude das gemeinsame Freibad besuchen. Auffallend in diesem Jahr sind laut Mitteilung viele holländische, italienische und spanische Gäste, die in Schiltach oder der Region wohl ihren Urlaub verbringen.

Rettungsschwimmer Dieter Kropp informiert zudem, dass man bislang keine besonderen – vor allem keine negativen – Vorfälle in der bisherigen Badesaison hatte. Man habe den Eindruck, dass die Besucher sehr ausgeglichen und diszipliniert mit gegenseitiger Rücksichtnahme die Anlage nutzen.