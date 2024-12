Besuchermagnet in Triberg: So schneidet der Weihnachtszauber im Check ab

So schneidet der Weihnachtszauber im Check ab

Besuchermagnet in Triberg

1 Der Triberger Weihnachtsmarkt wurde auch in diesem Jahr wieder für viele Besucher ein tolles Ereignis. Foto: Emelie-Doreen Baisch

In diesem Jahr wird der Triberger Weihnachtszauber zum letzten Mal ausgerichtet, was ihn zu einem besonders einzigartigen Erlebnis macht. Inmitten der winterlichen Kulisse der Wasserfälle erwartet die Besucher ein Fest voller Lichter und Abenteuer.









Link kopiert



Der Triberger Weihnachtszauber, der von 25. bis 30. Dezember täglich von 14 bis 21 Uhr stattfindet, ist ein festlicher Höhepunkt in der Region. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum letzten Mal statt, was den Weihnachtszauber zu einem besonders einzigartigen Erlebnis macht.