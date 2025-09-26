Besucher verunglückt in Attraktion: Das sagt der Achterbahn-Bauer des Europa-Parks zum Todesfall in Orlando

Eine Achterbahn in Florida des Herstellers Mack-Rides ist geschlossen, nachdem ein Gast tödlich verunglückte. Nun laufen Ermittlungen.
Es ist eine Schocknachricht, die weit über die Grenzen der USA für Trauer gesorgt hat: Am Mittwoch, 17. September, kam es im Themenpark „Epic Universe“ in Orlando zu einem tragischen Unfall. Ein 32-jähriger Besucher stieg in die Achterbahn „Stardust Racers“ und wurde am Ende der Fahrt regungslos in seinem Sitz gefunden. Reanimationsversuche vor Ort blieben erfolglos, im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.