Besucher verunglückt in Attraktion: Das sagt der Achterbahn-Bauer des Europa-Parks zum Todesfall in Orlando

Es ist eine Schocknachricht, die weit über die Grenzen der USA für Trauer gesorgt hat: Am Mittwoch, 17. September, kam es im Themenpark „Epic Universe“ in Orlando zu einem tragischen Unfall. Ein 32-jähriger Besucher stieg in die Achterbahn „Stardust Racers“ und wurde am Ende der Fahrt regungslos in seinem Sitz gefunden. Reanimationsversuche vor Ort blieben erfolglos, im Krankenhaus konnten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.

Nun laufen die Ermittlungen der amerikanischen Behörden in alle Richtungen – auch in die des Herstellers der Bahn: Mack-Rides, dem Achterbahn-Bauer aus dem Hause des Europa-Parks.

Achterbahn war Top-Attraktion des Parks

Zugetragen hat sich der folgenschwere Vorfall während einer Fahrt der Achterbahn „Stardust Racers“. Sie ist erst seit wenigen Monaten in Betrieb und war bislang eine der Top-Attraktionen des Parks im US-Bundesstaat Florida, der selbst erst im Mai diesen Jahres seine Toren zum ersten Mal öffnete.

Das Konzept des Coasters: Zwei Züge starten gleichzeitig, beschleunigen auf bis zu 100 Stundenkilometer, fahren parallel und winden sich umeinander. Ein Adrenalinkick, dem der 32-jährige Parkbesucher offenbar freudig entgegenfieberte. Laut amerikanischen Medienberichten sei er ein großer Achterbahn-Fan gewesen und hätte regelmäßig Themenparks besucht. Wenig überraschend also, dass er sich Zeugenaussagen zufolge in eine der vorderen Reihe wagte.

Als der Waggon nach der Fahrt hielt, ertönten Schreie: Der Mann saß zusammengesackt auf seinem Platz, Augenzeugen berichten, Blut auf seinem Hemd gesehen zu haben. Nach Wiederbelebungsversuchen wurde er in eine Klinik gebracht und dort um kurz nach 22 Uhr für tot erklärt. Die Achterbahn ist seither für Besucher geschlossen.

Obduktion wirft viele Fragen auf

Die Ergebnisse der Obduktion werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Laut Gerichtsmedizinern starb der Fahrgast durch „mehrere stumpfe Aufprallverletzungen“, der Vorfall wurde als Unfall eingestuft. Im Internet kursieren Vermutungen, der Mann sei während der Fahrt bewusstlos geworden und hätte sich durch die Geschwindigkeit der Bahn den Kopf gestoßen. Bestätigt wurde das zwar nicht. Jedoch ging mittlerweile eine weitere Klage eines Parkbesuchers ein, der behauptet, er habe sich bei einer Fahrt mit „Stardust Racers“ Kopfverletzungen zugezogen.

Ebenfalls rätselhaft: Laut lokalen Medienberichten war der 32-jährige Verunglückte wegen einer Verletzung der Wirbelsäule auf einen Rollstuhl angewiesen und nahm Medikamente ein. Ob das bei dem Ganzen eine Rolle spielt, wird derzeit noch untersucht. Sicher ist: Die Mack-Rides-Achterbahn ist so konzipiert, dass auch Rollstuhlfahrer mitfahren können.

Das sagen Park und Hersteller

Auf Nachfrage unserer Redaktion hält sich Mack-Rides sehr bedeckt. „Wir haben mit großer Betroffenheit von dem tragischen Vorfall auf der Anlage ,Stardust Racers’ erfahren. Da die Ermittlungen durch die zuständigen Behörden in den USA noch laufen, bitten wir um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Einzelheiten derzeit nicht äußern können“, erklärt Marketingleiter Maximilian Roeser. Er betont: „Selbstverständlich stehen wir in engem Austausch mit dem Betreiber und den Behörden und leisten aktiv Unterstützung bei der Aufklärung.“

Der Themenpark in Orlando wurde dagegen konkreter. In einem Schreiben beteuert Karen Irwin, Präsidentin des Parks, die Sicherheit der Attraktion. „Unsere bisherigen internen Ergebnisse bestätigen, dass die Fahrsysteme wie vorgesehen funktionierten sowie die Ausrüstung zu Beginn der Fahrt, während der gesamten Dauer der Fahrt und bei der Rückkehr des Fahrfahrzeugs zur Station intakt war.“ Dies wurde vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherdienste von Florida bestätigt, das im Auftrag des Staates ermittelt. „Die aktuellen Ergebnisse des Ministeriums stimmen mit denen überein, die Universal nach der Überwachung der gleichen Tests und der Überprüfung der gleichen Informationen geteilt hat.“ Irwin betont abschließend: „Sicherheit steht und wird bei allem, was wir tun, immer im Vordergrund stehen.“

Familie des Opfers wird von Anwalt vertreten

Obwohl Untersuchungen des Freizeitparks ergeben, dass die Achterbahn scheinbar wie vorgesehen funktionierte, dauern die Ermittlungen an. Das zuständige Sheriff-Büro versucht laut Medienberichten, festzustellen, ob eine schuldhafte Fahrlässigkeit vorliege.

Parallel dazu laufen Ermittlungen des Anwalts der Familie des Opfers. Dieser kündigte in einer Pressekonferenz an, mehrere Experten zusammenzubringen – darunter in den Bereichen Design, Betrieb, Fertigung und Konstruktion. „Wir werden herausfinden, was hier passiert ist, und wir werden versuchen, sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert“, so der Anwalt weiter.