Besucher strömen herbei: So war es beim „Tag der offenen Töpferei“ in Kandern

„Hereinspaziert“ hieß es anlässlich des bundesweiten Aktionstags in den drei in Kandern betrieben Keramikateliers. Für die Besucher gab es Gelegenheit zum Schauen, Anfassen und Staunen.

Landesweit nahmen insgesamt 53 Keramikwerkstätten teil. In der Töpferstadt Kandern öffneten die Ateliers von Corinna Smyth, Shanon Turner und Michael Hayes sowie Sabine Kluge ihre Türen. Die vier präsentierten ihr Handwerk, ihre Kreativität, Vielfalt und ihren Stil. Nebenbei gab es für die Besucher der Werkstätten Leckereien zur Stärkung. In den Studios entwickelte sich reges Besucheraufkommen.

Im Keramik-Atelier „seomraCré“ der aus Dublin stammenden Corinna Smyth wurden kunstvolle Tafelgeschirre, Gefäßkeramiken aus der Engobe-Fertigung, Steinzeug und weitere Gebrauchskeramiken präsentiert. Die Produktpalette reichte von der prachtvollen Schale bis zur Teekanne. „Mit zunehmender Erfahrung arbeite ich an meinen individuellen Produkten nun etwas gewagter. Ich schöpfe aus meiner Kreativität“, sagte Smyth.

Für den Info-Tag begeisterte sie sich: „Hier können uns die Kunden bei der Arbeit in unserem heimischen Studio antreffen, und nicht nur auf den Töpfermärkten.“ Im Obergeschoss des Geschäfts an der Hauptstraße hatte die Künstlerin einen Raum vorbereitet, der sich für kleine, aber feine Kunstausstellungen eignet. Eingeladen war zur Eröffnung des Raums und zum „Tag der offenen Töpferei“ der Kunstfotograf Frederick Bollhorst von der Kunstgalerie Bollhorst in Freiburg. Dieser präsentierte einige seiner Fotografien mit Motiven aus Landschaften bis hin zu kleinen Samenkörnern.

Auch Bürgermeisterin Simone Penner (Mitte) besuchte das Atelier „seomraCré“ von Corinna Smyth, wo zudem Fotograf Frederik Bollhorst ausstellte Foto: Gudrun Gehr

Im Keramikstudio „Hatu“ von Shanon Turner und Michael Hayes in der Bibelisgasse wird unter anderem zu Kursen eingeladen, dazu ist die „offene Werkstatt“ dreimal wöchentlich zugänglich. Im April und Mai sind noch wenige Kursplätze frei. Keramiker werden eingeladen, die ihre Arbeitsweise präsentieren. Im April wird die Künstlerin Ute Naue-Müller aus Dresden ihr Wissen mit den Interessenten teilen, darunter in der Engoben-Wachstechnik Faku. Corinna Smyth vermittelte dort bereits ihre Technik des Handaufbaus und die Dekor-Technik.

Kanderner Bunt-Ton vom eigenen Grundstück

Bei einer Führung zeigte Keramikmeisterin Sabine Kluge vom Studio „Hakenjos“ 15 Besuchern die alten denkmalgeschützten, sehr selten gewordenen Arbeitsräume. Die Werkstatt wurde von ihrem Urgroßvater gegründet. „Wir sind jetzt in der vierten Töpfergeneration, es ist auch die letzte“, sagte sie. Sie erklärte detailreich die kostenintensive, zeit- und kräftezehrende Entstehung der Keramik, die insgesamt rund 28 Arbeitsgänge erfordert.

Im Studio „Hatu“ von Shanon Turner und Michael Hayes Foto: Gudrun Gehr

In ihrer Werkstatt verwendet sie noch den originalen Kanderner Bunt-Ton aus dem Abbau vom eigenen Grundstück, der sonst nirgendwo mehr käuflich ist. Auch dass bestimmte Tonarten eine heilende Wirkung hätten, verriet die Keramikerin. Sie schmunzelte: „Wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir in der Werkstatt eine Wellness-Oase einrichten.“

Julius Kerstan sucht Nachfolger für Werkstatt

Außerdem gab es eine Keramik-Ausstellung mit Werken des 2005 verstorbenen Horst Kerstan in seiner Werkstatt im Böscherzenweg 3 zu sehen. Seit dem Tod seiner Witwe Beatrix Sturm-Kerstan (verstorben 2023) ist die Werkstatt verwaist. Es befanden sich im Atelier jedoch noch zahlreiche Werke aus dem 40-jährigen künstlerischen Wirken von Horst Kerstan, der die denkmalgeschützte Werkstatt von Richard Bampi übernommen hatte.

Julius Kerstan sucht Nachfolger für Töpferwerkstatt seines verstorbenen Vaters Horst Kerstan. Foto: Gudrun Gehr

Kerstans 31-jähriger Sohn Julius, Student der Kunst- und Gegenwartskultur, ordnet den Nachlass und bereitet den Weg für eine Nachfolge im Haus seiner Eltern vor. „Hierzu suche ich einen Töpfer oder eine Töpferin, oder besser noch ein Töpfer-Kollektiv“, sagte Julius Kerstan. Erste Ausschreibungen zur Nachfolgesuche in der Öffentlichkeit sind bereits veranlasst.

Unsere Empfehlung für Sie Schlossführung in Schliengen Die Werke weltberühmter Keramiker bestaunen Schlossführer Thomas Hofer vermittelte den Besuchern einen Einblick in die in Schloss Bürgeln in Obereggenen ausgestellten Arbeiten der Keramikkünstler Richard Bampi und Horst Kerstan.

Erhalten sind große und kleine Arbeiten aus allen Schaffensperioden des Vaters mit frühen Gefäßen, Schalen und Vasen mit verschiedenen Lauf- oder Kristallglasuren. Ebenfalls wurden in den gut besuchten Werkstatträumen einige Raku-Arbeiten für die Teezeremonie, aber auch Plastiken und Tuschen präsentiert. Die Nachfrage war groß. Die Arbeiten seiner Mutter wurden bereits 2024 veräußert.