Besucher strömen herbei: So war es beim „Tag der offenen Töpferei“ in Kandern

„Hereinspaziert“ hieß es anlässlich des bundesweiten Aktionstags in den drei in Kandern betrieben Keramikateliers. Für die Besucher gab es Gelegenheit zum Schauen, Anfassen und Staunen.
Landesweit nahmen insgesamt 53 Keramikwerkstätten teil. In der Töpferstadt Kandern öffneten die Ateliers von Corinna Smyth, Shanon Turner und Michael Hayes sowie Sabine Kluge ihre Türen. Die vier präsentierten ihr Handwerk, ihre Kreativität, Vielfalt und ihren Stil. Nebenbei gab es für die Besucher der Werkstätten Leckereien zur Stärkung. In den Studios entwickelte sich reges Besucheraufkommen.