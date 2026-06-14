Besucher schätzen Nahversorgung: Das Schuttertal lässt den Seelbacher Bauernmarkt zum 30. Geburtstag hochleben
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Der Bauernmarkt im Schuttertal hat am Samstag mit einem bunten Fest seinen 30. Geburtstag gefeiert. Foto: Endrik Baublies

Der Bauernmarkt im Schuttertal hat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Bei idealem Wetter zeigte das bunte Fest, dass der Markt in Seelbach ein beliebter Treffpunkt ist.

Der Raum auf dem Klosterplatz, auf dem der Markt seit Juni 1996 fast jeden Samstag seinen festen Platz hat, hätte für das Fest zum 30. Geburtstag nicht ausgereicht. Der Klosterplatz mit der Bühne, der Gang oberhalb am Rathaus für die Stände und das Bürgerhaus, das in der Mittagshitze unter anderem Schattenplätze angeboten hat, waren für dieses Event also genau richtig.

 

„Hinter jedem Apfel steht ein Baum und hinter jedem Apfelbaum stehen Menschen, die den Baum begleiten und pflegen“ – Stefan Griesbaum, der Vorsitzende des Vereins, der den Bauernmarkt trägt, nutzte den originellen Vergleich, um zu beschreiben, was den Markt seit der Gründung ausmacht. Aus der zarten Pflanze Bauermarkt im Schuttertal vor 30 Jahren seien starke Wurzeln samt Stamm gewachsen. Die Wurzeln und der Stamm seien nun das „stabile Fundament“ des Marktes in der Gegenwart und in der Zukunft. Der Baum blühe jedes Jahr und seine weitverzweigten Äste würden immer reife Frucht tragen. Diese Früchte symbolisieren den Markt mit seinen hochwertigen und regionalen Früchten.

Genau das macht den Erfolg des Bauernmarktes in Seelbach für das gesamte Schuttertal aus. Da waren sich Bürgermeister Michael Moser, die grüne Landtagsabgeordnete Sandra Boser und der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner einig, die den Erfolg in ihren Grußworten würdigen.

Besucher sehen den Markt als Bereicherung für das ganze Schuttertal

Ähnlich sahen das auch einige der Besucher, die von Anfang an dabei sind. Gisela Griesbaum, deren Mann Franz Griesbaum der erste Vorsitzende des Vereins war, fand es „toll, dass in dem Dorf so etwas stattfinden darf“. Sie war sich auch sicher, dass der Markt in der Zukunft Bestand haben würde. Da werden ihr alle zustimmen, die bei den „verlängerten Öffnungszeiten“ – Fest und Markt luden zum Geburtstag bis 15 Uhr ein – gerne da waren. Barbara Eisele gehörte zu dem Frauenstammtisch, der vor mehr als 30 Jahren die Idee eines Marktes im Seelbacher Rathaus, am Ende der Amtszeit von Walter Dilger vortrug. „Es gibt hier alles, was man benötigt.“ So beschrieb sie – in der Gemeindebücherei im Rathaus, die am Samstag für Besucher geöffnet war – was den Markt ausmacht. Er sei ein „Dorfmittelpunkt“.

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Die über 80-Jährige aus dem Litschental erlebte am Samstag ihren letzten Markttag als Beschickerin.

Klaus Muttach, Bürgermeister der Gemeinde vor 30 Jahren, als sich der Markt mit seiner Unterstützung auf dem Klosterplatz etabliert hatte, war an diesem Samstag nicht gekommen. Er hatte aber – es war einst der fünfte Geburtstag – gegenüber dem Autor einen wichtigen Grund genannt, warum der Markt hier so wichtig ist. Der Markt auf dem Klosterplatz würde das gesamte Dorf am Samstag mit Leben füllen. Das hat sich bis heute nicht geändert und ist 25 Jahre später eindrucksvoll bestätigt worden.

Otto Himmelsbach, aus Schuttertal, bis 2018 Burgvogt der Geroldseck, nannte den Markt eine „Bereicherung für das gesamte Schuttertal“. Er lobte stellvertretend für alle, die mithelfen und einkaufen, die „regionalen Erzeugnisse und die kurzen Wege“.

Den Auftakt der Feier zum 30. Geburtstag am Samstag machten zehn Alphörner aus Schweighausen unter der Leitung von Ludwig Göppert. Nach den kurzgehaltenen Reden und dem Anschnitt der Geburtstagstorte, unterhielten die Geroldsecker Musikanten die Besucher. Das Blasorchester passte für diesen Anlass exakt. Das Ensemble besteht aus Musikern, die alle in Vereinen spielen, die rund um die Geroldseck zu Hause sind. Der Einzugsbereich ist also etwas größer als „nur“ das gesamte Schuttertal.

Der Bauernmarkt

Der Bauernmarkt lädt die Besucher jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr ein. Die Erzeuger kommen aus der Region, nicht nur aus dem Schuttertal. Es gibt nur einen Samstag (es sei denn, der Samstag fällt auf einen Feiertag), an dem der Markt nicht stattfindet. Gemeint ist der Samstag vor den Nationalfeiertagen in Seelbach, dem Katharinenmarkt.

 