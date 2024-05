1 Die Erdbeersaison in Grosselfingen ist eröffnet: Birgit Gartmann (links) und Sibylle Karsch freuen sich auf Besucher. Foto: Roth

Seit Dienstag hat das Erdbeerfeld der Familie Karsch in Grosselfingen wieder geöffnet. Von 8 bis 18 Uhr können Besucher ab sofort täglich selbst die roten Früchte ernten.









Mit Eimern und Schüsseln ausgestattet haben bereits am Dienstagmorgen die ersten Erdbeerliebhaber das Erdbeerfeld der Familie Karsch in Grosselfingen gestürmt. Am ersten Öffnungstag war sofort viel geboten, was Sibylle Karsch, die das Erdbeerfeld mit ihrer Familie betreibt, angesichts des derzeit nassen Wetters freut: „Eine Regenpause wäre super. Aber das Wetter können wir nicht ändern.“