Besucher aus Taiwan schwärmen: Der Nordschwarzwald? „Wie ein Paradies, wie im Himmel“

1 Ying-Lan Chou (von links), Joshua Chou, Clemens Götz, Oberbürgermeister Florian Kling, Chin-Hua Chou und Jason Chou kamen im Calwer Rathaus ins Gespräch. Foto: Felix Biermayer

Wegen der Verleihung eines Preises an Ryyan Alshebl war eine taiwanesische Delegation in der Region zu Gast. Die war voll des Lobes für Land und Leute. Auf ihrem Programm stand neben vielen Sehenswürdigkeiten auch ein Besuch im Calwer Rathaus.









Wer in den vergangenen Tagen in und um Calw unterwegs war, hat sie vielleicht gesehen: die taiwanische Delegation, stets gut an ihren Warnwesten mit chinesischen Schriftzeichen zu erkennen. Die vierköpfige Familie hinter der CTK-Stiftung kam in die Region, um vergangenen Samstag dem Ostelsheimer Bürgermeister Ryyan Alshebl einen Preis für dessen Lebensgeschichte zu überreichen.