Besucher aus nah und fern: Das war am 1. Mai im Gutacher Kurpark alles geboten

In Gutach war am Maifeiertag einiges geboten. Die Ausstellung der Hobbykünstler lockte Ausflügler aus nah und fern in den Kurpark.
Die Ausstellung der Gutacher Hobbykünstler im neu gestalteten Kurpark am Maifeiertag lockte viele Besucher an. Bei strahlendem Frühlingswetter herrschte lebhaftes Kommen und Gehen den ganzen Tag über. Viele Ausflügler, die mit dem Rad unterwegs waren, legten eine Pause ein, um sich zu stärken und lauschten den schwungvollen Melodien der örtlichen Trachtenkapelle. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, ihr Mittagessen unter den aufgespannten Sonnenschirmen im Kurpark einzunehmen und auch der Kaffeetafel wurde gut zugesprochen.