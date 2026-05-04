Besucher aus nah und fern: Das war am 1. Mai im Gutacher Kurpark alles geboten

In Gutach war am Maifeiertag einiges geboten. Die Ausstellung der Hobbykünstler lockte Ausflügler aus nah und fern in den Kurpark.

Die Ausstellung der Gutacher Hobbykünstler im neu gestalteten Kurpark am Maifeiertag lockte viele Besucher an. Bei strahlendem Frühlingswetter herrschte lebhaftes Kommen und Gehen den ganzen Tag über. Viele Ausflügler, die mit dem Rad unterwegs waren, legten eine Pause ein, um sich zu stärken und lauschten den schwungvollen Melodien der örtlichen Trachtenkapelle. Zahlreiche Gäste nutzten die Gelegenheit, ihr Mittagessen unter den aufgespannten Sonnenschirmen im Kurpark einzunehmen und auch der Kaffeetafel wurde gut zugesprochen.

Mehrere Aussteller waren in den Kurpark gekommen und luden mit handwerklicher Kunst zu einem kleinen Bummel ein. Unter anderem praktische Taschen, Accessoires mit dekorativen Bollenhut- und Kirschmotiven sowie kreativ gestaltete Postkarten gab es zu bestaunen.

Für eine Prise frankophiles Flair sorgten die französischen Freunde vom Club Caméléon aus der Partnergemeinde Stosswihr im Elsass. Mit Wein, Munsterkas und Baguette sowie Croissants wurden die Gäste verwöhnt. Hin und wieder hüpften einige Kinder fröhlich durch die Wasserspiele im Kurpark oder eroberten das Spielschiff an der idyllischen Gutach.

Nachwuchsmediziner kommen nach Gutach zurück

Am Nachmittag erfreute die hiesige Kindertrachtentanzgruppe mit traditionellen Tänzen wie „Widele, Wedele...“ die zahlreichen Besucher, die voller Begeisterung die Handys zum Fotografieren zückten.

Unsere Empfehlung für Sie Bauarbeiten im vollen Gange Gutacher Hausarztpraxis erhält neue Räume Die Gutacher Hausärztin Andrea Rohr freut sich auf mehr Platz für ihre Praxis. Die Medizinerin hat die angrenzenden Flächen der früheren Physiopraxis angemietet.

Unter der durch den Kurpark flanierenden Besucherschar befand sich auch eine Gruppe von Nachwuchsmedizinern, die aus allen Teilen Deutschlands stammen. Die neun angehenden Medizinerinnen und Mediziner – teilweise schon mit absolviertem Examen – haben Andrea Rohr, die in Gutach eine Hausarztpraxis führt, durch das Förderprogramm der Nachwuchsakademie der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin) kennengelernt.

Unsere Empfehlung für Sie Gutacher Gemeinderat Lindengarten soll Wanderportal werden In dem Areal in Gutach soll ein attraktiver Startpunkt für den Kinzigtalsteig entstehen. Mit neuer Gestaltung, Sitzgelegenheiten will die Gemeinde die Fläche aufwerten.

Rohr gehörte dort zu den Dozenten und die „tolle Gruppe“, wie sie sagt, beschloss, sich nun im Schwarzwald privat zu treffen. Die jungen Leute verbrachten im schönen Gutachtal das lange Wochenende und bekamen einen ersten Eindruck davon, wie es ist, eine Hausarztpraxis auf dem Land zu führen. Dazu gehörte natürlich auch, die touristischen Attraktionen der Bollenhutgemeinde zu erleben und der Mai-Ausstellung der Hobbykünstler einen Besuch abzustatten.

Lob für den Park

Die Eröffnung des neu gestalteten Kurparks wurde letztes Jahr zum Jubiläum „750 Jahre Gutach“ gefeiert. Viel Lob erhielt bei der Veranstaltung der Hobbykünstler der nun direkte Zugang zur Gutach. Die traditionelle Mai-Ausstellung des Vereins wurde erstmals in dem neu gestalteten Kurpark durchgeführt.