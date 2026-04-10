Besucher aus der Ferne: Komet am nächtlichen Morgenhimmel zu sehen

Mit einem herkömmlichen Fernglas lässt sich derzeit am Morgen bei klarer Sicht ein Komet beobachten, der der Erde vergleichsweise nah kommt. Wann genau ist er wo? Und wie erkennt man ihn?
Leipzig - In den frühen Morgenstunden lässt sich bei klarer Sicht derzeit deutschlandweit ein Komet beobachten. Schon ein herkömmliches Fernglas reiche dazu aus, man müsse jedoch einige Dinge beachten, sagte Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) mit Sitz im hessischen Bensheim, der Deutschen Presse-Agentur.