Besucher aus aller Welt: Darum wurde ein Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden zum Internet-Hit

Nirgends in Deutschland gibt es laut Veranstaltern ein so großes glutenfreies Angebot wie in Sasbachwalden. Dieses Jahr kam der Markt in den Sozialen Medien groß raus.

He iße Waffeln, dampfende Würstchen, reichlich Glühwein und festliche Stimmung – der diesjährige Weihnachtsmarkt im Kurpark in Sasbachwalden unterschied sich auf den ersten Blick kaum von Anderen in der Region. Er birgt aber eine Besonderheit, denn alle Spezialitäten, die seit 2016 jedes Jahr über die Theken gehen, sind komplett glutenfrei.

„So viele Gäste wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Wenn sowas im Internet gefeiert wird, merkt man das hier sofort“, erklärt Dominique Petermann im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei schön, mit Weihnachtsmarktgerichten so viele Menschen glücklich zu machen. „Es kamen Leute aus Kentucky, aus Singapur, aus ganz Europa. Und alle freuen sich, dass sie hier einfach alles essen können ohne nachzudenken.“

Petermann ist der Organisator hinter dem glutenfreien Weihnachtsmarkt. Sein Vater veranstaltete den ersten glutenfreien Weihnachtsmarkt, nach der Covid-Pandemie übernahm der Junior. Die Familie führt in Sasbachwalden das Gasthaus Bischenberg. Eine glutenfreie Speisekarte ist dort auch das ganze Jahr über ihr Markenzeichen. „So viele glutenfreie Gerichte bietet hier im Umkreis von 75 Kilometern niemand an“, erzählt Petermann. „Ein gutes Schnitzel kann man in Sasbachwalden überall essen, aber Glutenfreies gibt es eben nur bei uns.“

Besucher teilen Fotos und Videos im Internet

In den sozialen Medien wurde der ungewöhnliche Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sehr häufig geteilt. Auf der Plattform „Tiktok“ zeigen zahlreiche Menschen, was sie dort alles gegessen und getrunken haben, geben anderen Tipps und filmen die Leckereien.

„Ich weiß nicht wer das hören muss, aber in Sasbachwalden in Deutschland gibt es einen komplett glutenfreien Weihnachtsmarkt“, schreibt ein Nutzer aus Italien. „Mein Freund hat Zöliakie, deshalb sind wir zusammen auf den glutenfreien Weihnachtsmarkt gefahren“, erzählt eine junge Frau aus Nürnberg. „Mein Highlight war der vegane Yufka mit Hähnchen, aber auch die Donuts waren ein Träumchen“ berichtet sie. Auch eine Besucherin aus den USA erzählt auf Tiktok: „Ich kann den Weihnachtsmarkt gar nicht oft genug empfehlen. Es ist so eine wundervolle Erfahrung für alle, die kein Gluten vertragen.“

Die Motivation, auf Glutenunverträglichkeiten Rücksicht zu nehmen, kam bei Petermann nicht aus dem eigenen Umfeld, sondern aus der Idee, mit glutenfreiem Essen ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Im Gasthaus produzieren sie auch 30 verschiedene Sorten glutenfreie Schokolade, die sie an andere Anbieter weiterverkaufen. Der Weihnachtsmarkt mit glutenfreien Leckereien ist für Petermann eine lieb gewonnene jährliche Tradition. „Für unser glutenfreies Gasthaus ist das auch eine tolle Werbung, es kommen einfach echt viele Leute von weit her zu uns.“ Viele Menschen aus Baden-Württemberg, ganz Deutschland oder sogar von weiter weg wussten das Angebot zu schätzen und bewerten die angebotenen Leckereien unter anderem auf Tiktok. „Ich mein wie cool ist es, dass man mit Zöliakie einfach alles auf diesem Weihnachtsmarkt essen kann?“, schreibt Nutzerin Norina. „Ich hab mich besonders über die Quarkbällchen gefreut, die waren eine zehn von zehn.“

Viele Aussteller haben selbst Unverträglichkeit

Wieso die Freude bei vielen Besuchern so groß war, ist für den Veranstalter des Weihnachtsmarkts nachvollziehbar: Für Menschen mit Zöliakie, also einer starken Glutenunverträglichkeit, sei es praktisch unmöglich auf einem regulären Weihnachtsmarkt etwas zu essen zu finden, so Petermann. Bei einer solchen Erkrankung reiche es nicht, nur glutenfreie Zutaten zu verwenden. Man benötige separate Schüsseln, Kochutensilien, Mikrowellen und Toaster, zusätzlich muss alles gründlich gereinigt werden – nur die kleinste Spur von Gluten kann für Menschen mit Zöliakie gefährlich werden.

„Kontamination ist bei uns zum Glück kein Problem, weil auf dem gesamten Weihnachtsmarkt kein Gluten verwendet wird“, freut sich Petermann. Die Aussteller seien so gut wie alle selbst von Zöliakie betroffen und daher für das Thema sensibilisiert. Auch Petermann selbst packt beim Weihnachtsmarkt mit an, er schwenkt am Yufka-Stand den Kochlöffel. „Der Yufka ist auch mein persönlicher Favorit. Davon haben wir an nur einem Wochenende tausend Stück verkauft, das ist unglaublich.“

Für die kommenden Jahre erhofft Dominique Petermann sich, dass sein besonderer Weihnachtsmarkt sich weiter etabliert und noch bekannter wird in der Zöliakie Gemeinschaft. 2026 werde er auf alle Fälle wieder mit den glutenfreien Gerichten an den Start gehen.

Was heißt „Glutenfrei“?

Gluten ist ein Speicherprotein, das in Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Einkorn, Roggen und Gerste vorkommt. In Brot oder Nudeln sorgt es für Luftigkeit und Zusammenhalt. Menschen mit Zöliakie, Weizenallergie oder Weizensensitivität sollten auf dieses Protein in allen Lebensmitteln verzichten, schreibt die AOK.