Besucher aus aller Welt: Darum wurde ein Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden zum Internet-Hit

Nirgends in Deutschland gibt es laut Veranstaltern ein so großes glutenfreies Angebot wie in Sasbachwalden. Dieses Jahr kam der Markt in den Sozialen Medien groß raus.
He iße Waffeln, dampfende Würstchen, reichlich Glühwein und festliche Stimmung – der diesjährige Weihnachtsmarkt im Kurpark in Sasbachwalden unterschied sich auf den ersten Blick kaum von Anderen in der Region. Er birgt aber eine Besonderheit, denn alle Spezialitäten, die seit 2016 jedes Jahr über die Theken gehen, sind komplett glutenfrei.