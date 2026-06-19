Besuch von Kommissarin: Schiltacher Hansgrohe pflegt EU-weiten Austausch

Wie lassen sich Europas Wasser- und Klimaziele konkret umsetzen? Diese Frage stand im Zentrum des Besuchs von EU-Kommissarin Jessika Roswall bei der Hansgrohe Group in Schiltach.
Die EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft erhielt in der Aquademie, der Strahlforschung und in der Produktion Einblicke in die Entwicklung und Fertigung effizienter Lösungen für Bad und Küche – und deren Potenzial für eine breite Nutzung in Europa, heißt es in einer Mitteilung.