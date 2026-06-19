Besuch von Kommissarin: Schiltacher Hansgrohe pflegt EU-weiten Austausch

Wie lassen sich Europas Wasser- und Klimaziele konkret umsetzen? Diese Frage stand im Zentrum des Besuchs von EU-Kommissarin Jessika Roswall bei der Hansgrohe Group in Schiltach.

Die EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft erhielt in der Aquademie, der Strahlforschung und in der Produktion Einblicke in die Entwicklung und Fertigung effizienter Lösungen für Bad und Küche – und deren Potenzial für eine breite Nutzung in Europa, heißt es in einer Mitteilung.

Die Rolle von Wasser und Energie Ein Schwerpunkt des Besuchs lag demzufolge auf dem Zusammenspiel von Wasser- und Energieeffizienz. In der Strahlforschung zeigte Hansgrohe dabei, wie sich der Wasserverbrauch bei Armaturen und Brausen gezielt reduzieren lässt – bei gleichbleibendem Komfort.

So lassen sich etwa mit der EcoSmart-Technologie bis zu 60 Prozent Wasser und Energie einsparen. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie voran: Bis 2030 soll den Plänen des Unternehmens nach das gesamte wasserführende Produktportfolio mit entsprechenden Effizienztechnologien ausgestattet sein. Zudem führe ein geringerer Warmwasserverbrauch auch zu einem niedrigeren Energieverbrauch und leiste damit einen Beitrag zur Klimaschonung. „Die Hansgrohe Group zeigt, dass Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand gehen. Als EU-Kommissarin setze ich mich dafür ein, einen regulatorischen Rahmen zu gestalten, der ressourceneffizienten Produkten zum Markterfolg verhilft“, sagte Jessika Roswall. Außerdem: „Entscheidend ist, dass sich solche Lösungen skalieren lassen und im Alltag breite Anwendung finden.“

Effizienz in Produkten und Produktion

Auch die industrielle Umsetzung nachhaltiger Prozesse stand im Mittelpunkt. Bei der Besichtigung des Produktionsstandorts in Schiltach wurde laut Mitteilung deutlich, wie Hansgrohe auf Langlebigkeit, Ressourceneffizienz und Umweltverträglichkeit setzt. Das Unternehmen betreibe ein umfassendes Wassermanagement mit Kreislaufführung und Aufbereitung und reduziere gezielt Emissionen in Luft und Wasser. Der Ansatz gehe über Einzelmaßnahmen hinaus: Nachhaltigkeit werde entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt – von langlebigeren und reparierbaren Produkten über plastikfreie Verpackungen bis hin zu Materialien mit möglichst geringer Umweltwirkung.

Industrie als Partner der Politik

In den Austausch mit der EU-Kommissarin brachte Hansgrohe konkrete Erfahrungen aus der Produktentwicklung und Marktumsetzung ein. Ziel des Engagements sei eine Regulierung, die Innovation ermöglicht, Klarheit schafft und praktikabel in der Umsetzbarkeit bleibt. „Unsere Wettbewerbsfähigkeit basiert auf Innovationen, die nachhaltiges Handeln für Verbraucher attraktiv machen“, so Hans Jürgen Kalmbach, CEO der Hansgrohe Group. „Gleichzeitig tragen wir mit unseren Effizienztechnologien zum Erreichen der europäischen Ziele für Wasser und Klima bei. Wir freuen uns über das Interesse an unseren Lösungen und bedanken uns bei EU-Kommissarin Roswall für den konstruktiven Austausch.“