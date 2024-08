Besuch von Johannes Fechner: Haslacher Straßenmeisterei kümmert sich um 210 Kilometer Straße

Die vielfältigen und umfangreichen Aufgaben der Straßenmeisterei lernten SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner und seine Besuchergruppe im Rahmen seines Sommerprogramms kennen. Der Leiter des Straßenbauamtes im Landratsamt berichtete laut einer Mitteilung, dass die Straßenmeisterei Haslach 70 Kilometer Bundes-, 60 Kilometer Land- und 80 Kilometer Kreisstraße im Zuständigkeitsbereich hat, insgesamt somit 210 Kilometer Straße.

Auch ist die Straßenmeisterei Haslach für die Überwachung von vier Tunneln, wie dem Hausacher Tunnel und dem Hornberger Tunnel, zuständig. Dazu gibt es Live-Kameraaufnahmen am Standort Haslach, so dass jederzeit von Haslach aus alle Tunnel überwacht werden können. 25 Mitarbeiter sind derzeit am Haslacher Standort tätig, insgesamt in der Ortenau 130 Mitarbeiter. Dabei sind die Arbeitszeiten durchaus anspruchsvoll. „Die Autobahn muss im Winter rund um die Uhr schneefrei sein, Land- und Kreisstraßen von 6 bis 22 Uhr“.

Dafür ist erforderlich, dass die Schichten morgens um 3 Uhr beginnen und im Winter abends um 22 Uhr enden, berichtete Nadine Gießler, die stellvertretende Leiterin der Haslacher Straßenmeisterei. Mehr als 2000 Tonnen Streusalz werden in einem Winter verbraucht. Derzeit sind schon 700 Tonnen in Haslach eingelagert. Die Personalgewinnung werde dabei immer schwieriger, deshalb sei die Freude darüber groß, dass derzeit zwei Azubis in Haslach tätig seien. Gerade das Fahren im Winter ist anspruchsvoll. Stolz ist die Straßenmeisterei deshalb, dass sehr gute Fahrer aktiv seien, die sich sogar für die Deutschen Schneepflug-Fahrermeisterschaften qualifiziert haben.

Abgeordneter will im Winter als Helfer einspringen

Äußerst umfangreich sind die verschiedenen Maschinen, die an die Lkw- und Unimog-Fahrzeuge angedockt werden können. Neben verschiedenen Mäh- und Schneidewerkzeugen gibt es auch einen Wasch-Arm, mit dem Schilder oder jeder Tunnel von innen abgewaschen werden können.

Der Haslacher Straßenmeisterei steht ein großer Umbruch bevor. Im April 2025 sollen alle Gebäude bis auf die Lagerhallen im östlichen Teil des Areals abgerissen werden. Dann wird ein großer Neubau mit einem Investitionsvolumen von 90 Millionen Euro erstellt. Ärgerlich sei für die Mitarbeiter, wie viel Müll und Sperrmüll am Straßenrand einfach abgestellt werde. Kühlschränke, Autoreifen und Bauschutt seien leider keine Seltenheit, was auch hohe Kosten für die Straßenmeisterei verursache. Es geht der dringende Appell an die Bürger, doch eine Sperrmüllkarte zu besorgen, um den Sperrmüll so ordnungsgemäß zu entsorgen.

Fechner und die Besuchergruppe zeigten sich beeindruckt: „Oft erachten wir es als selbstverständlich, dass die Straßen sauber und im Winter schneefrei sind. Aber wie viel Engagement und Logistik von euch dahintersteckt, das konnten wir sehen“, lobte Fechner. Spontan nahm er das Angebot zu einem Praktikum an und wird im Winter eine Schneepflugschicht als Helfer mit übernehmen.

Aufgabenbereiche

Zu den Aufgaben einer Straßenmeisterei gehören Maßnahmen zur Straßenunterhaltung und zur sicheren Verkehrsabwicklung. Um eine optimale Versorgung des zu betreuenden Straßennetzes zu gewährleisten, liegt sie in der Regel im Zentrum des Zuständigkeitsgebiets.