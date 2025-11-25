Besuch von Freunden: Triberg empfängt hochkarätige Fréjus-Delegation

Seit über 60 Jahren verbindet Triberg und Fréjus eine Freundschaft – nun zeigte ein Besuch mit Bürgermeister Rachline, Kultur und Gedenken, wie lebendig sie ist.
Die Städtepartnerschaft zwischen Triberg und der Stadt Fréjus an der Cote d’Azur wird intensiv gelebt. Die freundschaftlichen Beziehungen, die seit über 60 Jahren bestehen, wurden auch am vergangenen Wochenende wieder deutlich, als eine 14-köpfige Delegation aus Südfrankreich für vier Tage in Triberg zu Gast war. Und dies gleich hochkarätig besetzt: Angeführt vom Bürgermeister David Rachline der 60 000-Einwohnerstadt, welche direkt am Meer gelegen ist, waren auch mehrere Vertreter des dortigen Gemeinderats angereist. Darüber hinaus auch eine Gruppe vom dortigen Partnerschaftskomitee, angeführt von Präsident André Olivier.