Besuch von Bauernhofkindergarten: Kinder lernen in Schiltach Brandschutz und Sicherheit
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Die Kinder des Bauernhofkindergartens bilden sich bei der freiwilligen Feuerwehr weiter. Foto: Feuerwehr

Der Bauernhofkindergarten besuchte die freiwillige Feuerwehr Schiltach.

Die Kinder des Bauernhofkindergartens genossen jüngst einen spannenden und lehrreichen Tag bei der örtlichen Feuerwehr. Mit großen Augen und viel Neugierde wurden die kleinen Besucher von den Feuerwehrleuten empfangen. Während des Besuchs konnten die Kinder das Gerätehaus besichtigen, die Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe betrachten und sogar einige Ausrüstungsgegenstände selbst ausprobieren. Besonders beeindruckt waren die Kinder von den großen Fahrzeugen.

 

Jugendwart Alexander Götz mit Helfern erklärte den Kindern anschaulich, wie sie im Notfall helfen und warum es wichtig ist, die richtigen Notrufnummern zu kennen. Außerdem erhielten die Kinder wichtige Sicherheitstipps, etwa wie man sich im Brandfall richtig verhält. Denn Brandschutzerziehung beginnt nicht erst im Erwachsenenalter, sondern schon bei den Kleinsten, um frühzeitig ein Bewusstsein für Sicherheit zu entwickeln.

Was der Besuch bot

Der Besuch war nicht nur ein aufregendes Erlebnis, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit, den Kindern wichtige Kenntnisse rund um das Thema Brandschutz und Sicherheit zu vermitteln.

 