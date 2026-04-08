Besuch von Bauernhofkindergarten: Kinder lernen in Schiltach Brandschutz und Sicherheit

1 Die Kinder des Bauernhofkindergartens bilden sich bei der freiwilligen Feuerwehr weiter. Foto: Feuerwehr Der Bauernhofkindergarten besuchte die freiwillige Feuerwehr Schiltach.







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Die Kinder des Bauernhofkindergartens genossen jüngst einen spannenden und lehrreichen Tag bei der örtlichen Feuerwehr. Mit großen Augen und viel Neugierde wurden die kleinen Besucher von den Feuerwehrleuten empfangen. Während des Besuchs konnten die Kinder das Gerätehaus besichtigen, die Feuerwehrfahrzeuge aus nächster Nähe betrachten und sogar einige Ausrüstungsgegenstände selbst ausprobieren. Besonders beeindruckt waren die Kinder von den großen Fahrzeugen.