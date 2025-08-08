Besuch vom Guns N’ Roses-Star: Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Warum ist Axl Rose gerade in Stuttgart? Ein Auftritt mit seiner Band Guns N’Roses ist jedenfalls nicht der Grund. Schon eher seine Autoleidenschaft.
Die Europa-Tour von Guns N’Roses hat Frontmann Axl Rose zu einem ganz persönlichen Work-Live-Balance-Projekt gemacht. Die freie Zeit zwischen den bis zu dreieinhalbstündigen Auftritten widmete Axl Rose nämlich seinem Hobby – und zwar in Form von Studienreisen. Der leidenschaftliche Autofan und Fahrzeugsammler blickte beim Formel-1-Rennen in Ungarn etwa hinter die Kulissen, wo er von Weltmeister Max Verstappen im Kommandostand von Red Bull in Empfang genommen wurde. Ein paar Tage später kreuzte die Rocklegende dann in Kroatien auf. Dort stattete er dem Elektro-Sportwagen-Bauer Mate Rimac und seiner Firma nahe Zagreb einen Besuch ab.