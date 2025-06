Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine von ihm ausgesprochene Einladung zu einem Besuch in Deutschland angenommen. "Die Teams werden nach einem Termin suchen", sagte Merz nach einem Gespräch mit Trump im Weißen Haus in Washington in einem ARD-"Brennpunkt".

Merz sagte über das Gespräch mit Trump bei einem Mittagessen: "Wir haben uns über sehr viele Themen unterhalten, und er war sehr interessiert an Deutschland, seiner Heimat. Das hat ihn schon bewegt." Der Kanzler fügte hinzu: "Ich hab' ihn eingeladen, nach Deutschland zu kommen, einen Besuch in Deutschland zu machen. Er hat die Einladung angenommen." Es sei "eine wirklich gute Atmosphäre" in dem Gespräch gewesen.

Lesen Sie auch

Gastgeschenk zu Trumps deutschen Familienwurzeln

Merz hatte Trump eine Kopie der historischen Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich als Geschenk mitgebracht. Dieser war 1869 in Kallstadt in der Pfalz geboren worden, später wanderte er in die USA aus und nannte sich Frederick. Der Kanzler übergab Trump das Dokument in einem goldenen Rahmen zu Beginn des Treffens im Oval Office.