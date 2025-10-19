Besuch in Rust: Triberger Trachtenträger erobern den Europa-Park
Immer ein Hingucker sind die Triberger Trachtenträger mit ihrer schmucken Damentracht mit dem markanten Strohzylinder und in der schlichten Uhrenträger-Tracht der Herren. Foto: Trachtenverein Triberg

Triberger Trachtenträger präsentierten sich im Europa-Park. Und sie machten schon einmal Werbung in eigener Sache: Im Mai steht das Schinkenfest an.

Auf Einladung des Europa-Parks in Rust waren Triberger Trachtenträger beim „Deutschen Fest“ vertreten. Anlass war das 50-jährige Bestehen des Freizeitparks. Gleichzeitig wurde der Trachtenverein Triberg im Schwarzwald genau vor zehn Jahren neu gegründet. Zwischenzeitlich ist die Triberger Tracht immer wieder zu verschiedenen Anlässen in der gesamten Region und darüber hinaus zu sehen.

 

Sowohl im Rahmen einer Präsentation im Deutschen Themenbereich als auch bei der großen Trachtenparade durch den Park am späteren Nachmittag zusammen mit etwa 600 weiteren Trachtenträgern und Trachtenmusikern war die Triberger Delegation gefragt.

Gleichzeitig nutzten die Trachtenträger aus Triberg den Anlass, um bei den befreundeten Trachtenvereinen kräftig für den großen Schwarzwälder Trachtenumzug zu werben. Dieser findet statt anlässlich des Triberger Schinkenfest von 9. bis 10. Mai.

 