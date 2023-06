Nanu, was ist denn da los? Wer am Mittwoch durch Rottweil lief, sah plötzlich ganz schön viel Orange. Wir haben uns mit der ungewöhnlichen Besuchergruppe unterhalten.

Einige sitze entspannt auf den Drehstühlen und Bänken in der Hochbrücktorstraße, die anderen schauen interessiert den Marktbrunnen an, und wieder andere sind schon auf dem Weg hoch zum Schwarzen Tor. Ruhig aber doch sehr auffallend bewegt sich die Gruppe buddhistischer Mönche durch die Stadt.Woher kommen sie? Und was führt sie nach Rottweil?

Wir sprechen einige Mönche auf Englisch an, die freundlich antworten, dass sie aus Thailand kommen. Eigentlich seien sie auf einem großen Treffen in Berlin, nun schauen sie noch Rottweil an. Es sei „beautiful“.

Begleiterin löst das Rätsel

Eine Dame begleitet die Gruppe, die lächelnd erklärt, warum es die Mönche ausgerechnet nach Rottweil geführt hat. „Ich wohne hier“, schmunzelt sie. Sie gehört zum Thailändischen Buddhustischen Verein in Balingen, und hat die Gruppe in Rahmen des großen Treffens in Berlin auch in die älteste Stadt Baden-Württembergs gebracht. Rund 30 Mönche seien dabei – ein Teil stellt sich bereitwillig zum Gruppenfoto für unsere Redaktion auf und nimmt dafür die Plastik des Hörl-Rottweilers vor dem Stadtmuseum in ihre Mitte – und einmal die neugierige Redakteurin gleich dazu. Viele Passanten schauen zu und freuen sich über die Besucher.

Die Bedeutung der Farbe

Orange steht übrigens im Buddhismus für die höchste Stufe der menschlichen Erleuchtung und der Weisheit, für Ergebenheit und Askese. In Rottweil ist die Farbe zumindest an diesem Tag jedenfalls sehr gut vertreten.