Besuch in Rottenburg

4 Armin Laschet attackiert in seiner Rede andere Parteien. Foto: Lück

Vor mehr als 1000 Zuschauern ruft CDU-Landeschef Thomas Strobl: "Armin kann kämpfen, Armin kann Kanzler, Armin wird Kanzler!" Im Endspurt des Bundestagswahlkampfs besucht Armin Laschet den Marktplatz von Rottenburg. Und er kämpft.

Rottenburg - Der Marktplatz in Rottenburg. CDU-Landeschef Strobl: "Schön, dass Sie da sind – Sie da links außen und alle in der Mitte." Links vor dem Dom – da stehen Demonstranten. Gestartet vom Eugen-Bolz-Platz aus der "Fridays for Future"-Demo.

Strobl zitiert Eugen Bolz, den berühmtesten Rottenburger: "Hier wird nicht links oder rechts regiert, sondern vernünftig. Ohne Ideologie. Zusammenführen statt spalten. Das kann Armin Laschet." Pfiffe, Buh-Ruhe, Trillerpfeifen.

Doch welche Botschaften hat der CDU-Kanzlerkandidat auf dem Marktplatz Rottenburg mitgebracht? Kann er kämpfen?

Armin Laschet geht gleicht auf die Demonstranten ein: "Man muss unter Demokraten zusammenstehen. Auch wenn man mal pfeift und buht. Aber man muss auch ausreden lassen." Dann attackiert er die AfD: "Den Hass, den die AfD in die deutschen Parlamente getragen hat – diesem Hass stellen wir uns entgegen. Die AfD muss aus den deutschen Parlamenten verschwinden!"

Als nächstes ist die SPD dran. Laschet: 2016 haben Grüne und SPD in NRW regiert und beschlossen: Braunkohleabbau bis 2045. Rodung des Hambacher Forstes. Wir sind die, die jetzt aussteigen. Deshalb lasse ich mir von SPD und Grünen nichts über Kohlekraftwerke erzählen. Das waren Kohleparteien."

Dann Kanzlerkandidat Olaf Scholz: "Alle seine Vorgänger als Kanzlerkandidaten – Peer Steinbrück oder Frank Walter Steinmeier haben klar gesagt: Wir machen nur ein Bündnis unter Demokraten. 2013, als Angela Merkel fast die absolute Mehrheit hatte, gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit. Damals haben aufrechte Demokraten unter den Sozialdemokraten gesagt: Wir machen das nicht!"

Laschet wettert gegen Rot-Rot-Grün: "Die größte Chance, dem Klimawandel zu dienen, bedeutet: Wirtschaftlich stark zu sein. Kein Mensch glaubt, dass Rot-Rot-Grün in der Lage sein wird, das zu leisten. Wir werden Deutschland schwächen, Europa schwächen, wir werden mehr Arbeitslose haben. Alle in Baden-Württemberg, die so denken wie Winfried Kretschmann, wie Erwin Teufel, wie Lothar Späth – wer es gut meint mit Baden Württemberg, darf Rot-Rot-Grün nicht wählen!"

Bei der inneren Sicherheit attackiert Laschet die Linken: "Vor wenigen Tagen bekamen wir von einem ausländischen Geheimdienst Namen, Ort und Tag für den geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen – am Jom Kippur – dem heiligen Tag der Juden, der für Antisemiten ein Symbol ist. Die Linke sagt: Gegen Geheimdienste, gegen Verfassungsschutz, die Nato verlassen. Dann ist die Linke ein Sicherheitsrisiko für uns!"

Auch an den Grünen arbeitet sich der CDU-Kanzlerkandidat ab: "Die Autoindustrie will im Jahr 2040 die Klimaneutralität schaffen. Diese Klimaneutralität zu schaffen, das traue ich den Ingenieuren und Entwickler eher zu als Annalena Baerbock. Sie lieferte im Wahlkampf einen der aberwitzigsten Sätze: Verbote sind Innovationstreiber – das ist absoluter Unsinn!"

Zum Schluss sagt Laschet: "Der Klimawandel lässt sich nur durch kluge Industriepolitik bekämpfen. Wir werden kämpfen, dass CDU die stärkste Kraft wird!" Die Demonstranten skandieren: "Laschet raus, Laschet raus!" Der CDU-Kanzlerkandidat: "Manchmal hilft es, den Kopf anzustrengen und nicht den Kehlkopf!"