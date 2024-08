Besuch in Paris: Lahrer erleben Olympia vor Ort

1 Peter Gerth (von links), Jürgen Merz, Steffen Laube und Rolf Metzger vor dem Olympiastadion in Paris. Das Lahrer Quartett war extra für einen Tag angereist, um die Olympischen Spiele live zu erleben. Foto: privat

Die vier Altersklasse-Leichtathleten Rolf Metzger, Steffen Laube, Jürgen Merz und Peter Gerth haben sich einen Traum erfüllt. Sie haben die Olympischen Wettkämpfe direkt im Stadion in Paris verfolgt.









Link kopiert



Der Plan war eng getaktet, teuer und nervenaufreibend. Doch das nahmen Rolf Metzger, Steffen Laube, Jürgen Merz und Peter Gerth gerne in Kauf. Die vier Altersklasse-Athleten zwischen 64 und 70 Jahren aus Lahr wollten unbedingt einmal die Olympischen Spiele erleben. Und zwar nicht vor dem Fernseher, sondern direkt im Stadion. „Die Spiele sind ja gerade durch die direkte TGV-Verbindung nach Paris quasi vor unserer Haustür. So nah wird Olympia in unserem Leben vielleicht nicht mehr ausgetragen werden. Daher haben wir uns den Traum erfüllt“, erzählt Metzger unserer Redaktion. Um kurz nach 7 Uhr ging es vom Lahrer Bahnhof am vergangenen Freitag nach Paris.