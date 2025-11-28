Besuch in Moskau: Orban ist nicht mehr im Team Europa

Zur Verärgerung in der EU verhandelt der ungarische Premier in Moskau über Energielieferungen. Orban bringt sich auch in Sachen Ukraine-Krieg als Vermittler ins Gespräch.
Viktor Orban schlägt die EU frontal vor den Kopf. Der ungarische Ministerpräsident reiste am Freitag nach Moskau zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Aussagen des Kremlsprechers Dmitri Peskow ging es um Öl- und Gaslieferungen. Vor dem Abflug erinnerte Orban daran, dass ihm US-Präsident Donald Trump eine Ausnahme von den Sanktionen gegen russische Energieunternehmen genehmigt hatte. „Das ist uns gelungen, was großartig ist. Jetzt brauchen wir nur noch Gas und Öl, und die können wir von den Russen kaufen“, sagte Orban. Doch der ungarische Premier sieht sich aber nicht nur als Einkäufer, sondern nutzt einmal mehr die Gelegenheit, sich als Friedensvermittler im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ins Gespräch zu bringen.