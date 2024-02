Besuch in Freiburg: Kanzler Scholz schließt Bodentruppen in Ukraine aus

1 Olaf Scholz bei seinem Besuch in Freiburg Foto: Ralf Deckert

Bei seinem Besuch in Freiburg bekräftigt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Haltung, was die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine angeht. Er stellt sich gegen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Scholz bekommt Rückendeckung aus den eigenen Reihen.









Link kopiert



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem Thema Bodentruppen in der Ukraine am Dienstag in Freiburg eine klare Absage erteilt. Darüber habe beim Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag in Paris „Einhelligkeit“ bestanden und dies gelte für ganz Europa, so Scholz. Die Unterstützung für die Ukraine werde aber ausgebaut.