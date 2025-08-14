Besuch in Efringen-Kirchen: Abgeordnete informieren sich über den Tourismus

Grünen-Landtagsabgeordnete haben das Bioweingut Kaufmann in Efringen-Kirchen besucht.
Der Besuch fand im Rahmen einer Klausur des Arbeitskreises Wirtschaft, Arbeit und Tourismus statt, heißt es in einer Mitteilung. Auf Einladung der Lörracher Abgeordneten Sarah Hagmann waren Hansjörg Mair, Geschäftsführer von Schwarzwald Tourismus, Carolin Holzmüller, Bürgermeisterin von Efringen-Kirchen, Monika Morath, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Bad Bellingen, und Melanie Schäcke, Tourismusbeauftragte des Landkreises Lörrach, gekommen.