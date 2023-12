Besuch in der Kinderklinik Ortenau: Maurita Mack beschenkt junge Patienten

Gemeinsam mit Ed Euromaus und der winterlichen Prinzessin des Europa-Parks besuchte Mauritia Mack, Schirmherrin die Kinderklinik Ortenau, um Kinder und Jugendliche in der Vorweihnachtszeit zu beschenken. Darüber gibt der Europa-Park in einer Mitteilung Auskunft. Die Ehefrau Jürgen Mack dem Inhaber des Europa-Park ist seit Sommer 2017 die Schirmherrin der Kinderklinik.

„Die Kinderklinik Ortenau mit Chefarzt Patrick Gerner und seinem Team leistet wertvolle und unverzichtbare Arbeit für Kinder in unserer Region. Ich bin nicht nur von dem großen medizinischen Leistungsspektrum und der hohen medizinischen Qualität beeindruckt, sondern auch davon, wie leidenschaftlich sich jeder einzelne Mitarbeiter für die Kinder und Jugendlichen einsetzt. Mit unserem Besuch in Offenburg wollen wir den jungen Patienten etwas vom magischen Zauber des Europa-Park mitbringen“, so Mauritia Mack. Sie informierte sich in Gesprächen mit dem Pflegepersonal und dem Ärzteteam über die aktuelle Situation und bedankte sich persönlich für deren unermüdlichen Einsatz.